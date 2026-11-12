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民眾黨質疑蘇巧慧妹妹持股未完整揭露 呼籲國發會正面回應
台灣民眾黨下午舉行記者會，再度針對新創公司曠世智能接受國發基金及台企銀創投投資案提出質疑。民眾黨立委洪毓祥指出，民進黨立委蘇巧慧辦公室稱妹妹蘇巧純投資2,300萬元、持股34%，但經濟部商工登記顯示為27.73%，質疑持股未完整揭露；此外國發基金與台企銀2022年10月合計投資4,079.9萬元僅獲17.44%股權，持股比例亦有落差。
民眾黨新北市議員候選人林子宇質疑國發會存在監督漏洞，甚至恐涉圖利、背信，呼籲國發會主委葉俊顯正面回應。
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