民眾黨質疑蘇巧慧妹妹持股未完整揭露 呼籲國發會正面回應

選戰倒數16天，新北市長激戰，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今在土城掃街時，自稱是十年中唯一一個陪著這座城市前進的人。李四川競辦發言人潘才鉉表示，十年來新北的進步，是前新北市長朱立倫、新北市長侯友宜、市府團隊、第一線人員攜手全體市民朋友共同努力，蘇巧慧卻只認為自己有貢獻，根本目中無人，羞辱朱立倫、侯友宜及所有第一線人員的付出，更是瞧不起新北市民。

2026-11-12 16:44