快訊

外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

讓民主更安全的世界？美國主導的國際秩序面臨危機

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

聽新聞
0:00 / 0:00

吳秀華公布六大婦幼政策 陳怜燕力挺並建議強化親子互動、托育支持

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
吳秀華競選總部舉辦婦幼政策說明會，邀請陳伶燕及與會人士共同座談，針對婦女健康、生育支持、兒童照顧及公共托育等議題交流意見。記者尤聰光／攝影
吳秀華競選總部舉辦婦幼政策說明會，邀請陳伶燕及與會人士共同座談，針對婦女健康、生育支持、兒童照顧及公共托育等議題交流意見。記者尤聰光／攝影

國民黨台東縣長候選人、議長吳秀華今天在競選總部舉辦婦幼政策說明會，提出六大政策主題，涵蓋兒童友善環境、女性健康、生育支持、婦幼安全、婦女就業及公共托育，並邀請前縣長黃健庭夫人、健康家庭文教基金會董事長陳怜燕座談，分享家庭照顧及婦幼政策經驗。

吳秀華表示，自己身為職業婦女及兩個孩子的母親，了解女性兼顧工作與家庭的壓力，因此提出六大主張。首先是打造兒童安全友善成長環境，推動共融遊戲場、居家安全設施補助及到宅安全檢核；女性健康與生育自主方面，規劃加碼凍卵補助、婦女健康行動巴士，提供乳房攝影、子宮頸抹片及骨密檢測，並推動友善育兒職場認證。

婦幼安全方面，將擴增縱谷、海岸及南迴婦女保護據點，提供法律協助、保密諮詢及庇護轉介，並規畫「台東守護APP」，結合GPS定位、SOS求助及線上諮詢。孕產照顧則提出擴大產檢交通補助、新手父母心理諮商，以及生育津貼加碼，第一胎5萬元、第二胎6萬元、第三胎以上8萬元，並升級月嫂媒合、月子餐及到宅母嬰照護服務。

另外，婦女就業與經濟自主方面，規劃成立女力學院及新住民希望學苑，提供職訓、法律權益及創業輔導，並設置婦女創業夢想基金；公共托育則推動一鄉鎮市一公托，分階段布建，增加臨時及彈性托育服務。

陳怜燕肯定政策方向，並建議公共托育不能只有補助與硬體設施，還應設計親子互動活動，增進家庭關係。她分享黃健庭任內推動公共托育時，曾鼓勵阿公阿嬤接受育兒培訓，取得資格後在家照顧孫子女並領取津貼，讓家庭更安心，也讓長輩參與育兒。

陳怜燕另建議推廣重量訓練，從健康促進及預防失能著手，也應建立托育人員支持體系，減輕第一線人員負擔。她指出，台東今年截至9月新生兒僅869人，少子化及人口流失值得重視，未來縣府除了善用預算，更重要的是留住公務員、教師、醫護及托育等專業人才。吳秀華表示，相關建議將納入政策思考，盼透過婦幼照顧、家庭支持及人才留任，營造更友善的育兒環境。

國民黨台東縣長候選人吳秀華（左）與前縣長黃健庭夫人陳伶燕（右）出席婦幼政策座談，針對女性健康、生育支持、公共托育及家庭照顧等議題交換意見。記者尤聰光／攝影
國民黨台東縣長候選人吳秀華（左）與前縣長黃健庭夫人陳伶燕（右）出席婦幼政策座談，針對女性健康、生育支持、公共托育及家庭照顧等議題交換意見。記者尤聰光／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 台東縣選舉 吳秀華 托育

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

親子同樂會化身親子政見發表會　鄭丞宏聚焦林口校舍量能　盼打造親子友善城市

彰化首設山地原民議員選區！民眾黨高采翎提四大政見 推首張原民卡

徐欣瑩、吳淑君湖口合體造勢 承諾改善交流道、導入AI智慧交通

嘉義女婿張善政挺張啓楷推可負擔住宅經驗　贈張啓楷黃敏惠特贈手套

相關新聞

15萬元馬上捐 沈伯洋臉書貼證明：請假薪水捐勵馨

民進黨台北市長候選人沈伯洋今起向立法院請假，稍早被問及此事時他說，會考慮將請假時的薪水捐給性別平等團體。今下午2時許，沈伯洋就在臉書貼上捐款證明，將15萬元捐給勵馨基金會。

新竹縣長誰領先？年代民調鄭朝方36.9%領先徐欣瑩8.3個百分點

選戰倒數，年代民調中心今日公布最新民調，民進黨候選人鄭朝方支持度36.9%，領先國民黨候選人徐欣瑩28.6%，相差8.3個百分點。鄭朝方表示，將持續用做事爭取認同，讓「政績超越政黨」。

「台北順起來」歌手獲300萬補助 藍：MV點閱僅萬餘 文化部怎核銷？

民進黨台北市長候選人沈伯洋官方競選歌曲「台北順起來」，台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，另一位演唱者、歌手周自從曾兩度向文化部申請個人專輯補助，分別獲得170萬元及130萬元。第二張專輯的補助「請好請滿」，但MV點閱累積只有1萬出頭，第一張專輯的MV也未見標示文化部為補助單位，他質疑：「錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時怎麼核銷的？」

新竹縣長最新民調 徐欣瑩44.4%領先鄭朝方：縣民期待陽光政治

台灣公共政策研究學會今天公布最新新竹縣長選舉民調，國民黨候選人徐欣瑩支持度44.4%，領先民進黨候選人鄭朝方的37.5%，雙方相差6.9個百分點，無黨籍候選人朱定瑀獲3.2%，另有14.9%受訪者尚未決定支持對象，徐欣瑩回應，最後16天仍將持續勤走基層、爭取支持。

韓國瑜重返馬祖掀「韓流」 鄉親搶合影力挺王忠銘拚連任

中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，也為國民黨籍候選人王忠銘加油造勢。韓國瑜昔日在莒光服役，與馬祖有一段特殊情緣，此次重返故地，受到鄉親熱烈歡迎，不少民眾聞訊到場合影，現場人氣沸騰，展現「韓流」魅力。

行政不中立？蔣萬安宣傳車停民防協勤中心 義警大隊：隊員個人行為

有網友今天在Threads發文並附上照片，稱台北市長蔣萬安的競選宣傳車違規停放在台北市中正一分局的「民防協勤中心」停車場，批評行政不中立。對此，台北市義警大隊中正第一區大隊回應，該處場地由民力協勤組織管理運用，經查是所屬隊員個人暫時停放，已立即要求駛離，並嚴正告誡恪守行政中立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。