吳秀華公布六大婦幼政策 陳怜燕力挺並建議強化親子互動、托育支持

國民黨台東縣長候選人、議長吳秀華今天在競選總部舉辦婦幼政策說明會，提出六大政策主題，涵蓋兒童友善環境、女性健康、生育支持、婦幼安全、婦女就業及公共托育，並邀請前縣長黃健庭夫人、健康家庭文教基金會董事長陳怜燕座談，分享家庭照顧及婦幼政策經驗。

吳秀華表示，自己身為職業婦女及兩個孩子的母親，了解女性兼顧工作與家庭的壓力，因此提出六大主張。首先是打造兒童安全友善成長環境，推動共融遊戲場、居家安全設施補助及到宅安全檢核；女性健康與生育自主方面，規劃加碼凍卵補助、婦女健康行動巴士，提供乳房攝影、子宮頸抹片及骨密檢測，並推動友善育兒職場認證。

婦幼安全方面，將擴增縱谷、海岸及南迴婦女保護據點，提供法律協助、保密諮詢及庇護轉介，並規畫「台東守護APP」，結合GPS定位、SOS求助及線上諮詢。孕產照顧則提出擴大產檢交通補助、新手父母心理諮商，以及生育津貼加碼，第一胎5萬元、第二胎6萬元、第三胎以上8萬元，並升級月嫂媒合、月子餐及到宅母嬰照護服務。

另外，婦女就業與經濟自主方面，規劃成立女力學院及新住民希望學苑，提供職訓、法律權益及創業輔導，並設置婦女創業夢想基金；公共托育則推動一鄉鎮市一公托，分階段布建，增加臨時及彈性托育服務。

陳怜燕肯定政策方向，並建議公共托育不能只有補助與硬體設施，還應設計親子互動活動，增進家庭關係。她分享黃健庭任內推動公共托育時，曾鼓勵阿公阿嬤接受育兒培訓，取得資格後在家照顧孫子女並領取津貼，讓家庭更安心，也讓長輩參與育兒。

陳怜燕另建議推廣重量訓練，從健康促進及預防失能著手，也應建立托育人員支持體系，減輕第一線人員負擔。她指出，台東今年截至9月新生兒僅869人，少子化及人口流失值得重視，未來縣府除了善用預算，更重要的是留住公務員、教師、醫護及托育等專業人才。吳秀華表示，相關建議將納入政策思考，盼透過婦幼照顧、家庭支持及人才留任，營造更友善的育兒環境。