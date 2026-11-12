民眾黨團再指曠世智能投資案罪證確鑿 國發會、台企銀恐涉圖利等重罪

年底地方選舉進入倒數，曠世智能投資案話題延燒，民眾黨立法院黨團幹事長洪毓祥今天說，投資公司換得股票，絕對是具有對價的交易行為，民進黨新北市長候選人蘇巧慧家族明確違反公職人員利益衝突迴避法，面對如此罪證確鑿的案件，希望國發會能有明確罰則。

民眾黨立法院黨團今天舉行「蘇巧慧別再迴避，出來面對國際醜聞」記者會，洪毓祥表示，民眾黨團持續追蹤曠世智能弊案，因為蘇巧純先是入股曠世智能公司，國發會與台企銀創投隨即投入4000多萬元，當時蘇巧純父親蘇貞昌擔任行政院長，胞姊蘇巧慧則是立法委員，「絕對就是親屬關係，絕對符合公職人員利益衝突迴避法。」

洪毓祥說明，蘇巧純應該依法主動申請迴避，而審核機關也要揭露這些資訊，面對如此罪證確鑿的狀況，希望國發會落實明確罰則。

民眾黨新北市議員候選人陳怡君表示，面對民眾黨揭發曠世智能弊案，蘇巧慧陣營始終含糊帶過，結果現在變成國際醜聞，外國媒體都跳出來報導，竟然還怪罪在野黨打口水戰，執政黨從上到下不斷包庇，就連國發會主委葉俊顯也在國會殿堂選擇包庇。

陳怡君說，所有人都要遵守法律，好像只有蘇家人不用，葉俊顯聲稱「一股80元」入主曠世智能，民眾黨團依照持有股份計算，蘇巧純從72萬3456股增加到426萬8390股，總共需要花費3億4147萬1200元，結果蘇巧慧陣營馬上跳出來駁斥，「你們應該要質疑國發會吧？難道是國發會講錯了嗎？相關金額到底是多少？」

民眾黨新北市議員候選人林子宇指出，蘇巧慧競選辦公室昨天聲稱，蘇巧純投資金額約為2300萬元，然而國發基金跟台企銀投資4079.9萬元，持有股份卻只有蘇巧純的一半，「難不成因為蘇家兩位公主的爸爸是蘇貞昌，還有蘇巧慧背書，所以才會有這樣的投資？」

林子宇說，這是徹頭徹尾的圖利罪，國發會至今仍不正面回應，台企銀則可能觸犯特別背信罪，「這些全部都是重罪」，如果蘇巧慧陣營所言為真，蘇巧純是否就是少報持股？這個行為除了有申報不實的問題，同時還可能涉及刑法的「使公務員登載不實罪」，就看蘇巧慧是要選擇大義滅親，還是持續掩蓋裡面藏有不可告人的秘密。

洪毓祥表示，投資公司換得股票，絕對就是具有對價的交易行為，蘇巧純明確違反公職人員利益衝突迴避法，況且在投資金額與持有股份的部分，國發會跟蘇巧慧競選辦公室的說法兜不攏，當中差距都有必要說明清楚。