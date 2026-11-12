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王美惠推出政策動畫 騎摩托車穿梭嘉市街頭描繪城市新藍圖

聯合報／ 記者魯永明/嘉義即時報導
民進黨嘉義市長候選人王美惠今天在社群平台發布政策動畫，以嘉義特色街景及「雞肉飯」、「白醋涼麵」、「魯熟肉」等招牌揭開序幕。圖／王美惠競總提供
民進黨嘉義市長候選人王美惠今天在社群平台發布政策動畫，以嘉義特色街景及「雞肉飯」、「白醋涼麵」、「魯熟肉」等招牌揭開序幕。圖／王美惠競總提供

民進黨嘉義市長候選人王美惠今天在社群平台發布政策動畫，以嘉義特色街景及「雞肉飯」、「白醋涼麵」、「魯熟肉」等招牌揭開序幕，動畫中的她騎著摩托車，穿梭嘉義市的大街小巷，將平日走訪地方、關心鄉親的日常，融入城市未來的政策藍圖，希望透過生動有趣的方式，帶領市民了解她的施政構想。

王美惠提出的八大政策，已陸續透過社群平台發布，包括「安心宜居、永續嘉義」、「產業創新、經濟起飛」、「世代共好、活力全齡」、「交通升級、安全暢行」、「教育扎根、國際接軌」、「文化觀光、城市品牌」、「土地活化、價值提升」及「AI治理、科技惠民」。她強調，每一項政策都從市民的生活需求出發，盼與市民同行，共同勾勒嘉義未來的發展方向。

王美惠舉例，城市環境方面，王美惠主張增加城市的綠化；教育方面，除加碼營養午餐經費，更要提升餐食品質，讓學生吃得健康；並補助學生出國參展、參加國際比賽及英檢報名費，讓孩子都有機會站上國際舞台。

在居住與長輩照顧方面，王美惠表示，將推動興建社會住宅，減輕年輕人成家負擔；並持續爭取部嘉醫院興建長照大樓，充實在地照顧量能；同時，規劃不受身份限制，補助長輩安裝居家安全設備；並會成立敬老愛心車隊，讓不熟悉手機操作的長輩，也能方便搭車、安心出門；並增設室內運動空間，鼓勵市民養成運動習慣。

交通與城市發展方面，王美惠主張增加高鐵站往返嘉義市區的直達接駁車，讓返鄉與通勤更便利；成立跨領域的文化觀光推動委員會，整合地方特色與觀光資源；並全面檢討公共設施保留地的必要性，依實際需求解編與活化，讓土地發揮價值；也會利用AI科技導入智慧防災及交通設備，她也提出結合嘉義縣台積電設廠的產業效益，透過區域合作，打造百萬人口的發展生活圈。

王美惠表示，政策與市民的日常生活息息相關，這次透過動畫，以市民熟悉的街景與摩托車，將八大政策轉化為容易了解的方式，希望讓更多鄉親看見她對嘉義的用心與規劃，一起開創嘉義新局、迎向世代未來。

民進黨嘉義市長候選人王美惠今天在社群平台發布政策動畫，以嘉義特色街景及「雞肉飯」、「白醋涼麵」、「魯熟肉」等招牌揭開序幕。圖／王美惠競總提供
民進黨嘉義市長候選人王美惠今天在社群平台發布政策動畫，以嘉義特色街景及「雞肉飯」、「白醋涼麵」、「魯熟肉」等招牌揭開序幕。圖／王美惠競總提供

民進黨嘉義市長候選人王美惠今天在社群平台發布政策動畫，以嘉義特色街景及「雞肉飯」、「白醋涼麵」、「魯熟肉」等招牌揭開序幕。圖／王美惠競總提供
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