聽新聞
0:00 / 0:00
張善政請假首站赴雲林力挺張嘉郡 盼「雲桃」科技、農業互補共榮
九合一選舉進入倒數衝刺，爭取連任的國民黨桃園市長張善政今天開始請假投入選戰，第一站前往雲林為雲林縣長候選人張嘉郡輔選，展開車隊掃街，他說，桃園有許多雲林鄉親，加上雲桃多年來交流和關係都很緊密，未來兩縣市可在科技與農業更進一步互補合作，共同發展。
張善政今天陪同張嘉郡在斗南鎮車掃，沿途支持者熱烈歡迎，張善政致贈張嘉郡貼有「嘉」的特製棉手套，希望她戴上「嘉」手套為雲林鄉親做事打拚，與他的「善」手套相互配對，象徵桃園與雲林連線，兩地攜手努力。
張善政說，選擇雲林做為第一站輔選，主要是因桃園有很多雲林鄉親，雲林人在桃園表現十分亮眼，加上雲林縣長張麗善多次親往桃園交流，張嘉郡也曾到桃園參加電影科技論壇，尤其雲林是鄧麗君的故鄉、桃園則是鳳飛飛的故鄉，希望透過最新的電影科技，讓世界從2位傑出表現，看見雲林和桃園。
張善政力讚張嘉郡年輕、有創意且具創新思維，他說，雲林是農業大縣，智慧農業的發展已具基礎，將來跟人工智慧與新科技結合潛力不可限量，桃園是全國最大工業城，無人機重鎮，未來2城合作將無人機技術深化應用在雲林農業，切入智慧農業，讓雲林成功轉型為發展的農業科技並重的重鎮。
張嘉郡也推崇張善政四年政績，是令人最敬佩的政治前輩，她將學習這樣堅定、溫暖的力量來守護雲林，推動雙城合作，未來將以「桃園研發、雲林測試」模式，爭取在雲林設立無人機測試與考試場域，引進更多半導體高科技產業進駐9+1產業園區，共促兩地發展，讓雲林成為一個更幸福、更好的城市。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。