藍營再批丈夫包工程無利益迴避 何欣純：不要打抹黑泥巴戰

國民黨立院黨團今天開記者會，指民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄曾因包工程被裁罰，沒有利益迴避問題；何欣純今天下午表示，2013年王建煊當監察院院長的時候，監察院已經還她清白，她要求藍營不要再模糊焦點，不要打這種抹黑的泥巴戰，她相信台中市民還是希望回歸市政。

何欣純今天下午到后里車掃拜票前受訪表示，她還是一貫的態度，因為自己20多年來經得起考驗，可受公評。這些事情都是陳年舊案，冷飯熱炒。她每次選舉都被拿出來談。大家應該知道今天中午她的競選總部在今天昨天都講得非常的清楚

她說，不管是司法還是監察院，尤其當年2013年王建煊當監察院院長的時候，監察院已經還她清白，不要再模糊焦點，不要打這種抹黑的泥巴戰。她相信台中市民還是希望回歸市政，好好的正面的談一談，台中市如何進步，市民的生活的問題該如何解決，她希望和江啟臣陣營能盡速來一場君子之爭，她想這才是正面的選舉。像她今天早上也祝福江啟臣副院長，不管是車隊遊行或什麼，平安最重要。

何欣純表示，應該要用這樣的心態，大家彼此能進行一場正面的選戰，真的不要再模糊焦點，不要再打這種抹黑的、扭曲事實的一個泥巴戰，市民期待的是正面的選舉。

被問到本月20日的台中活動，台北市長候選人沈伯洋是否參加有更新的進展？何欣純表示，還是按照既定的計劃，正在規劃細節，過兩天會正式的記者會宣布，她說除了沈伯洋，也會有新北市長候選人蘇巧慧，還有其他的夥伴，都正在邀請中，如果還有其他人，也會在過兩天的記者會上說明。