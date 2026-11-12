「嘉義女婿」張善政分享可負擔住宅經驗 挺張啓楷、黃敏惠特贈手套

桃園市長張善政下午南下嘉義市長候選人張啓楷競選總部，分享桃園市推動「可負擔住宅」經驗，力挺張啓楷提出「嘉義好嘉宅」居住正義政策。市長黃敏惠及藍營議員到場支持，張善政特別準備客製化手套致贈黃敏惠與張啓楷，展現彼此情誼。張善政批中央補助蓋社宅看政治顏色，台南及高雄補助8成，比桃園多，桃園得靠自籌財源。

張啓楷提出「嘉義好嘉宅」居住正義三支箭，包括新增2000戶社會住宅、推動可負擔住宅，以及加碼育兒家庭租金補助。他表示，嘉義市年輕人口外流，除了就業機會，居住成本也是重要因素，未來配合產業發展與重大建設，必須同步提供年輕人住得起的房子，讓青年願意返鄉定居。

張啓楷指出，中央原規劃全國興建25萬戶社會住宅，嘉市原獲承諾興建約1200戶，後來縮減至491戶。他承諾當選後，將持續推動新增2000戶社宅，並要求整體開發土地至少提撥3%興建社宅，同時與嘉縣長候選人吳品叡合作推動「大嘉義住都中心」，整合跨縣市土地及開發資源。

第二支箭參考桃園市經驗推動可負擔住宅。張啓楷表示，希望未來研擬嘉義市自治條例，結合大眾運輸導向發展（TOD）及土地開發，讓沒有自有住宅的青年家庭，有機會以合理價格購屋。

張善政進一步說明，桃園推動可負擔住宅，主要是讓房價不再依照周邊市場行情，而是回歸當地勞工薪資水準，讓年輕人依照實際所得能力買得起房子。政府透過捷運站周邊土地開發及容積獎勵，要求建商回饋一定比例住宅，再由市府以合理價格出售給符合資格的家庭，不必完全仰賴政府編列預算購地興建。

張善政表示，可負擔住宅與社會住宅定位不同，社宅主要照顧經濟弱勢族群，可負擔住宅則提供青年及一般受薪家庭購屋選擇。為避免低價住宅成為炒房工具，桃園也設有轉售限制，未來出售價格依當時薪資水準計算，市府並提供買回機制，避免屋主任意轉售牟利。

張啓楷提出第三支箭是「育兒好家宅」，針對符合社宅、包租代管或租金補貼等住宅政策資格的年輕家庭，生育第一胎每月加碼補助租金3000元，連續補助12年；生育第二胎，由政府協助負擔全額房租，最長同樣補助12年。此外，嘉市空屋率約12%，未來將盤點閒置住宅，結合包租代管制度，預計增加1萬2000戶可運用住宅。

兩人針對中央社會住宅政策提出批評。張善政批中央補助社宅看政治顏色，台南及高雄補助8，比桃園多，桃園靠自籌財源，他認為，社會住宅有租期限制，難以提供年輕家庭長期居住保障，因此政府應該在社宅之外，發展可負擔住宅，讓不同所得及需求的家庭都有適合的居住選擇。張啓楷批評中央原有社宅規劃縮減，認為地方政府應積極補足住宅供給。

張善政特別準備客製化手套致贈黃敏惠及張啟楷，手套印有代表桃園的「桃」字及象徵個人名字的「善」字，另有印上黃敏惠與張啓楷名字的專屬版本，親自送給兩人。

張善政談到黃敏惠時表示，過去8年在各項場合與黃敏惠碰面，經常看到她上台領取施政獎項，對她長期投入市政的努力印象深刻，肯定黃敏惠執政期間的表現，並稱讚她是台灣表現傑出的市長。黃敏惠感謝嘉義女婿張善政，8年前來嘉為她助選，她表示，市長選舉關係下一代發展，候選人應拿出完整施政藍圖，張啓楷已提出完整政見規劃，展現對嘉義市未來的想法與準備。希望未來張善政、張啓楷攜手，讓嘉市在既有建設持續推動，為下一代創造更好的生活環境。

桃園市長張善政（左）特別準備客製化手套致贈嘉市長黃敏惠及市長候選人張啟楷，手套印有代表桃園的「桃」字及象徵個人名字的「善」字，另有印上黃敏惠與張啓楷名字的專屬版本，親自送給兩人。記者魯永明／攝影

嘉義市長候選人張啓楷提出「嘉義好嘉宅」居住正義三支箭。記者魯永明／攝影