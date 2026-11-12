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妹捲曠世智能案…蘇巧慧諷：她是國際設計師 不是漁肉鄉民環保流氓

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
新北市長參選人蘇巧慧（見圖）胞妹蘇巧純捲入曠世智能弊案。聯合報系資料照
新北市長參選人蘇巧慧（見圖）胞妹蘇巧純捲入曠世智能弊案。聯合報系資料照

民進黨新北市長候選人蘇巧慧下午赴北市參加慈濟六十「無量義 法髓頌」經藏演繹，針對媒體提問家族所涉「曠世智能」案，外媒「英國廣播公司」（BBC）近期有報導，外界認為恐成致命傷？蘇巧慧反諷，妹妹是得過國際設計大獎的設計師，不是壓榨、漁肉鄉民的環保流氓。

蘇巧慧胞妹蘇巧純捲入「曠世智能」投資案爭議，昨民眾黨主席黃國昌爆蘇巧慧從來沒有正面回應，如果國發會主委葉俊顯沒有說謊「一股八十元」，蘇巧純的持股增加四二六萬八三九○股，請問所需花費約三點四億元，從何而來？

針對民眾黨的質疑，媒體另問國際媒體也曾報導，外界認為可能對蘇巧慧選情是致命傷？蘇巧慧受訪指出，BBC其實是非常持平在報導台灣選戰中各候選人的狀況，所以也轉述各陣營被攻擊的點，也同時報導了李四川環保流氓家族的事情。

蘇巧慧也反諷李四川家族，她說，自己妹妹蘇巧純是得過國際非常多設計大獎的設計師，並不是壓榨鄉民、漁肉鄉民的環保流氓，也從來沒有做違法的事。

她說，至於曠世智能這公司，劉姓老闆的持股，家族的持股就超過一半，這間公司是劉姓老闆家族的公司，「不是我的家族的」。

蘇巧慧指出，她非常期待，這個選戰只剩下十幾天了，大家可以聚焦在政見願景上，大家一起討論城市的未來，而不是用這種負面、抹黑、扭曲斷章取義的說法，「這樣不好啦」。

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