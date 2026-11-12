基捷是否拆老大公廟引關注 童子瑋：正視無形文資1號的歷史意義

基隆市長選戰市長謝國樑與民進黨童子瑋日前辯論會針對基隆捷運二階路線爭議，持續發酵，童子瑋今天表示，無論未來建設如何規畫，都應先充分理解老大公廟與鷄籠中元祭對基隆的歷史意義，鷄籠中元祭在2008年被指定為國家重要民俗，更獲指定為「重要民俗001號的國家文化資產；老大公廟所承載的，則是基隆從族群衝突走向和解共存的重要城市記憶。

童子瑋表示，今年適逢基隆400年，回望這座城市400年發展，老大公廟所代表的歷史，就是其中極為重要的一段。清咸豐年間，基隆地區爆發嚴重漳泉械鬥。地方人士後來出面調解，將死難者遺骸共同收埋祭祀，這就是今日老大公廟歷史的源頭，而地方則改以字姓宗親輪值主普，逐步發展成今天15個姓氏宗親組織，以血緣姓氏取代對立、以宗教祭典取代族群械鬥。

童子瑋表示，老大公廟本身也見證基隆城市空間的變化。相關資料記載，死難者最初合葬於蚵殼港河畔，形成老大公墓；日治時期因原址興建海軍宿舍而遷移至現址，後來逐步形成今日的老大公廟。從墓塚到祭祀空間的變遷，也跟著基隆從早期移民聚落走向現代港口城市。

童子瑋說，不論最終任何交通或城市建設方案如何規畫，都應該先把基隆重要的歷史文化資產辨識清楚，並在規劃過程中充分納入文化保存與地方意見。他強調，從400年前的和平島、170多年前的老大公廟，到130多年前的劉銘傳隧道，都是基隆珍貴的城市記憶，在基隆400年的今天，更應重新認識老大公廟、珍惜鷄籠中元祭。