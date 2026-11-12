行政不中立？蔣萬安宣傳車停民防協勤中心 義警大隊：隊員個人行為

有網友今天在Threads發文並附上照片，稱台北市長蔣萬安的競選宣傳車違規停放在台北市中正一分局的「民防協勤中心」停車場，批評行政不中立。對此，台北市義警大隊中正第一區大隊回應，該處場地由民力協勤組織管理運用，經查是所屬隊員個人暫時停放，已立即要求駛離，並嚴正告誡恪守行政中立。

根據網友貼出的照片可見，有一輛蔣萬安的宣傳車停放在忠孝東路新生高架橋下的民防協勤中心停車場，而一旁告示牌明文寫著「非本中心車輛請勿停放」。

該網友質疑「為什麼你的宣傳車，可以停在台北市中正一分局的民防協勤中心停車場？」，批評台北市政府行政不中立。

台北市義警大隊中正第一區大隊稍早回應，稱該停車場是由本區大隊所屬的民力協勤組織負責管理及運用，該輛宣傳車是忠孝東義警中隊隊員暫時停放，純屬個人行為。

中正第一區大隊表示，獲悉已立即要求車輛駛離，並嚴正告誡應恪守行政中立，避免利用協勤場所停放具有政治宣傳意涵之車輛，引發外界不必要聯想或爭議。