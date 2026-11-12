快訊

外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

讓民主更安全的世界？美國主導的國際秩序面臨危機

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統第5度赴雲林 暗批對手「一個靠自己、一個靠家族」挺劉建國

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
總統賴清德拍拍劉建國的肩，大力推薦劉一路用心努力走到今天，要選民好好比一比，指劉建國才是帶領雲林前進的好人才。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德拍拍劉建國的肩，大力推薦劉一路用心努力走到今天，要選民好好比一比，指劉建國才是帶領雲林前進的好人才。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德8月選舉開戰以來，今天第5度到雲林為民進黨縣長候選人劉建國輔選，下午在劉建國陪同下，一口氣拜了5間宮廟，首站抵虎尾持法媽祖宮，除推崇劉建國為雲林爭取國家級醫療，延續農業首都的優良政績，他強調，劉建國像是雲林的兒子，另一個（候選人）是女兒，手心手背都是肉，但一個靠自己、一個靠家族，要選民睜亮眼睛好好比較，選對的人劉建國。

總統賴清德今天下午在雲林縣長劉建國陪同下，抵虎尾持法媽祖宮、土庫馬光南天宮、元長內寮無極聖殿、水林蕃薯厝順天宮、口湖椬梧順天宮參拜，劉建國感謝總統多次親臨深入雲林鄉鎮，強調近期將有15個國家300多位專家將聚集虎尾高齡醫學暨健康福祉研究中心舉行高齡論壇，除讓雲林醫療升級國家級，更藉以邁向國際。

賴清德則推崇劉建國多年來爭取雲林醫療發展，包括台大二期擴建等已有一兩百億元的大建設，讓雲林發展成全國高齡醫學中心，他並細數劉推展農業，從農水路到冷鏈運銷，也爭取了上百億元，加上未來將爭取AI科技中心和農業生技中心，急起直追相鄰的嘉義縣，打造醫療照護產業園區，讓雲林發展更具宏觀和遠見。

賴清德話鋒一轉，這次選舉劉建國像是雲林的兒子，另一人則是女兒，對大家來說手心手背都是肉，但劉出身從基層代表做起，一路走來，靠自己努力和大家支持，另一位則是靠「序大人」（家人長輩），哪一位好，大家可以好好比一比。

他強調，尤其台灣從過去打拚一路走向現在的民主，雲林人都是「掌頭旗打死不退」，雲林是民主聖地，這番民主成就得來不易，盼大家要細細思考，不能走回頭路，唯有選對的人劉建國，才能帶領雲林繼續前進。

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影
總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影
賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 賴清德

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

雲縣長藍綠過招 張嘉郡動員催票、劉建國狂出總統牌

橫跨雲嘉百年歷史建築「復興鐵橋」完工啟用 延續糖鐵五分車記憶

雲林原民議員候選人涉以每票5千至2萬招攬「幽靈人口」蔡姓候選人及母親聲押、交保

影／宋楚瑜力挺林啟明烏來競總成立 承諾攜手為原住民打造尊嚴未來

相關新聞

15萬元馬上捐 沈伯洋臉書貼證明：請假薪水捐勵馨

民進黨台北市長候選人沈伯洋今起向立法院請假，稍早被問及此事時他說，會考慮將請假時的薪水捐給性別平等團體。今下午2時許，沈伯洋就在臉書貼上捐款證明，將15萬元捐給勵馨基金會。

新竹縣長誰領先？年代民調鄭朝方36.9%領先徐欣瑩8.3個百分點

選戰倒數，年代民調中心今日公布最新民調，民進黨候選人鄭朝方支持度36.9%，領先國民黨候選人徐欣瑩28.6%，相差8.3個百分點。鄭朝方表示，將持續用做事爭取認同，讓「政績超越政黨」。

「台北順起來」歌手獲300萬補助 藍：MV點閱僅萬餘 文化部怎核銷？

民進黨台北市長候選人沈伯洋官方競選歌曲「台北順起來」，台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，另一位演唱者、歌手周自從曾兩度向文化部申請個人專輯補助，分別獲得170萬元及130萬元。第二張專輯的補助「請好請滿」，但MV點閱累積只有1萬出頭，第一張專輯的MV也未見標示文化部為補助單位，他質疑：「錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時怎麼核銷的？」

新竹縣長最新民調 徐欣瑩44.4%領先鄭朝方：縣民期待陽光政治

台灣公共政策研究學會今天公布最新新竹縣長選舉民調，國民黨候選人徐欣瑩支持度44.4%，領先民進黨候選人鄭朝方的37.5%，雙方相差6.9個百分點，無黨籍候選人朱定瑀獲3.2%，另有14.9%受訪者尚未決定支持對象，徐欣瑩回應，最後16天仍將持續勤走基層、爭取支持。

韓國瑜重返馬祖掀「韓流」 鄉親搶合影力挺王忠銘拚連任

中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，也為國民黨籍候選人王忠銘加油造勢。韓國瑜昔日在莒光服役，與馬祖有一段特殊情緣，此次重返故地，受到鄉親熱烈歡迎，不少民眾聞訊到場合影，現場人氣沸騰，展現「韓流」魅力。

行政不中立？蔣萬安宣傳車停民防協勤中心 義警大隊：隊員個人行為

有網友今天在Threads發文並附上照片，稱台北市長蔣萬安的競選宣傳車違規停放在台北市中正一分局的「民防協勤中心」停車場，批評行政不中立。對此，台北市義警大隊中正第一區大隊回應，該處場地由民力協勤組織管理運用，經查是所屬隊員個人暫時停放，已立即要求駛離，並嚴正告誡恪守行政中立。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。