賴總統第5度赴雲林 暗批對手「一個靠自己、一個靠家族」挺劉建國

總統賴清德8月選舉開戰以來，今天第5度到雲林為民進黨縣長候選人劉建國輔選，下午在劉建國陪同下，一口氣拜了5間宮廟，首站抵虎尾持法媽祖宮，除推崇劉建國為雲林爭取國家級醫療，延續農業首都的優良政績，他強調，劉建國像是雲林的兒子，另一個（候選人）是女兒，手心手背都是肉，但一個靠自己、一個靠家族，要選民睜亮眼睛好好比較，選對的人劉建國。

總統賴清德今天下午在雲林縣長劉建國陪同下，抵虎尾持法媽祖宮、土庫馬光南天宮、元長內寮無極聖殿、水林蕃薯厝順天宮、口湖椬梧順天宮參拜，劉建國感謝總統多次親臨深入雲林鄉鎮，強調近期將有15個國家300多位專家將聚集虎尾高齡醫學暨健康福祉研究中心舉行高齡論壇，除讓雲林醫療升級國家級，更藉以邁向國際。

賴清德則推崇劉建國多年來爭取雲林醫療發展，包括台大二期擴建等已有一兩百億元的大建設，讓雲林發展成全國高齡醫學中心，他並細數劉推展農業，從農水路到冷鏈運銷，也爭取了上百億元，加上未來將爭取AI科技中心和農業生技中心，急起直追相鄰的嘉義縣，打造醫療照護產業園區，讓雲林發展更具宏觀和遠見。

賴清德話鋒一轉，這次選舉劉建國像是雲林的兒子，另一人則是女兒，對大家來說手心手背都是肉，但劉出身從基層代表做起，一路走來，靠自己努力和大家支持，另一位則是靠「序大人」（家人長輩），哪一位好，大家可以好好比一比。

他強調，尤其台灣從過去打拚一路走向現在的民主，雲林人都是「掌頭旗打死不退」，雲林是民主聖地，這番民主成就得來不易，盼大家要細細思考，不能走回頭路，唯有選對的人劉建國，才能帶領雲林繼續前進。

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影

總統賴清德從八月選舉開戰以來，今天第五度到雲林，並連拜五間宮廟，強力為劉建國輔選。記者蔡維斌／攝影