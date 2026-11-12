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15萬元馬上捐 沈伯洋臉書貼證明：請假薪水捐勵馨
民進黨台北市長候選人沈伯洋今起向立法院請假，稍早被問及此事時他說，會考慮將請假時的薪水捐給性別平等團體。今下午2時許，沈伯洋就在臉書貼上捐款證明，將15萬元捐給勵馨基金會。
沈伯洋表示，昨天開始他暫時向立法院請假，所以他把請假時的薪水捐給勵馨基金會。文中並附上15萬元的捐款證明，註明用於助學計畫。
臉書貼文後，民眾表示，「這才是七年級生要的新政治，而不是像某黨越當越大尾、越當越暴富。預祝委員當選。」也有人寫到「蔣萬安要跟上喔。」
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