15萬元馬上捐 沈伯洋臉書貼證明：請假薪水捐勵馨

民進黨台北市長候選人沈伯洋今起向立法院請假，稍早被問及此事時他說，會考慮將請假時的薪水捐給性別平等團體。今下午2時許，沈伯洋就在臉書貼上捐款證明，將15萬元捐給勵馨基金會。

沈伯洋表示，昨天開始他暫時向立法院請假，所以他把請假時的薪水捐給勵馨基金會。文中並附上15萬元的捐款證明，註明用於助學計畫。

臉書貼文後，民眾表示，「這才是七年級生要的新政治，而不是像某黨越當越大尾、越當越暴富。預祝委員當選。」也有人寫到「蔣萬安要跟上喔。」