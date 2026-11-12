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新竹縣長誰領先？年代民調鄭朝方36.9%領先徐欣瑩8.3個百分點

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
選戰倒數，年代民調中心今日公布最新民調，民進黨候選人鄭朝方支持度36.9%，領先國民黨候選人徐欣瑩28.6%，相差8.3個百分點。圖／鄭朝方團隊提供
選戰倒數，年代民調中心今日公布最新民調，民進黨候選人鄭朝方支持度36.9%，領先國民黨候選人徐欣瑩28.6%，相差8.3個百分點。圖／鄭朝方團隊提供

選戰倒數，年代民調中心今日公布最新民調，民進黨候選人鄭朝方支持度36.9%，領先國民黨候選人徐欣瑩28.6%，相差8.3個百分點。鄭朝方表示，將持續用做事爭取認同，讓「政績超越政黨」。

根據年代民調中心最新「2026新竹縣長選情民意調查」，鄭朝方獲36.9%、徐欣瑩28.6%，無黨籍候選人朱定瑀1.9%，另有30.4%不知道或尚未決定、2.2%表示不投票或投廢票。至於當選看好度，鄭朝方39.3%、徐欣瑩22.1%，雙方相差17.2個百分點。

年代民調交叉分析顯示，鄭朝方在竹北市支持度42.4%，領先徐欣瑩22.5%；竹東鎮鄭朝方41.7%、徐欣瑩30.2%。湖口鄉則由徐欣瑩以40.2%領先鄭朝方33.4%，新豐鄉徐欣瑩29.3%、鄭朝方22.2%，各地支持度呈現差異。

對此鄭朝方回應，「選對人，才能帶來改變」，這幾年竹北的進步，鄉親都看得見、感受得到，因此提出「竹北經驗，竹縣實現」，希望讓更多鄉鎮也能迎來好的改變。

鄭朝方表示，年代新聞兩次民調相隔近兩個月，面對各種抹黑與攻擊，支持度依然穩定上升，代表鄉親看重實際政績與未來願景，而非政黨對立與政治攻擊。他感謝鄉親肯定，強調將持續用做事爭取認同，讓「政績超越政黨」，民調只是參考，呼籲支持者11月28日踴躍投票。

這份民調由年代網際事業股份有限公司出資，年代民調中心負責電話訪問及資料分析，於11月8日至10日（9月調查訪期為9月16日至18日）進行，成功訪問1069位新竹縣年滿20歲以上民眾，其中住宅電話1069人、行動電話0人；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.0個百分點以內。

調查採分層隨機抽樣法，以鄉鎮市為分層單位，並以住宅電話號碼簿為抽樣底冊，抽出號碼後再將末2碼隨機化，依據新竹縣20歲以上人口的性別、年齡及鄉鎮市結構進行統計加權處理，調查經費來源為年代網際事業股份有限公司。

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