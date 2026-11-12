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選戰倒數全力拚 吳宗憲清晨路口拜票 民眾搖下車窗比讚暖心鼓勵
國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲最近都天還沒亮，清晨一早就出門與鄉鎮市長等五合一候選人，站路口向鄉親揮手「早安！您好！」今天在宜市小東路與舊城北路口時，不少鄉親搖下車窗比讚，親切打招呼「加油喔」、「我看好你」，熱情的笑容與鼓勵讓他感到溫暖。
入秋的宜蘭天氣變化大，吳宗憲說，最近每天清晨5點就出門，有時陽光露臉、有時飄著小雨，但不變的是宜蘭鄉親滿滿的熱情！他最開心就是看到大家熱情地揮手，還有不少鄉親對著他比「讚」，看到大家滿滿的朝氣與美麗的蘭陽平原，「這裡，是我真心要付出的地方」。
吳宗憲除了清晨站路口揮手，也持續走訪各個鄉鎮市及晨間運動團體，向一早晨運的民眾問聲好，與大家聊聊天、關心生活近況，看到阿公阿嬤們精神飽滿、活力十足的模樣，他的心情也跟著開朗起來。
他說，最近早晚溫差越來越明顯，提醒大家出門記得多帶件外套，注意保暖，照顧好自己的身體，「不論晴天還是雨天，這份與鄉親的約定都會持續下去」，他會用實際行動回應大家的期待，當宜蘭鄉親最堅實的靠山。
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