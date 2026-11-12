曠世智能獲政府4500萬投資 何元楷批蘇家「吃乾抹淨、拿好拿滿」

民進黨新北市長候選人蘇巧慧胞妹蘇巧純捲入曠世智能投資案爭議。國民黨新北市議員候選人何元楷今舉行記者會指出，蘇巧慧對這件事不斷跳針、避重就輕，蘇家對政府經費和補助「吃乾抹淨、拿好拿滿」，「市長沒有蘇巧慧，補助就沒有蘇巧純！」呼籲新北市民做出明智選擇。

何元楷指出，「公職人員利益衝突迴避法」第三條規定，公職人員的二親等內親屬都是關係人，依程序必須申報與蘇貞昌、蘇巧慧的親屬關係，但蘇巧純並沒有申報，明顯已違反「公職人員利益衝突迴避法」，連BBC都點名蘇家利益迴避的爭議，蘇巧慧還在粉飾太平？

何元楷指出，蘇巧慧對曠世智能案一直跳針，只說依法都有填寫資料，也不怕查，從頭到尾都沒有打算正面回應」，依「公司法」來看，蘇巧純就是公司負責人，蘇巧慧卻避重就輕，說蘇巧純不是公司負責人，知法玩法。

何元楷表示，蘇巧純拿政府經費不只一次，她過去創辦的「二三設計」曾取得台灣科學教育館1000萬元的展覽標案，現在曠世智能又獲得政府4500萬元投資。可見蘇巧純就是習慣性喜歡拿政府補助、經費。蘇家吃相如此難看，完全不在乎社會觀感，對政府經費和補助「吃乾抹淨、拿好拿滿」。