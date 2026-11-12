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「台北順起來」歌手獲300萬補助 藍：MV點閱僅萬餘 文化部怎核銷？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
台北市議員候選人賴苡任今在國民黨中央黨部舉行記者會。圖／國民黨提供
台北市議員候選人賴苡任今在國民黨中央黨部舉行記者會。圖／國民黨提供

民進黨台北市長候選人沈伯洋官方競選歌曲「台北順起來」，台北市議員候選人賴苡任今舉行記者會揭露，另一位演唱者、歌手周自從曾兩度向文化部申請個人專輯補助，分別獲得170萬元及130萬元。第二張專輯的補助「請好請滿」，但MV點閱累積只有1萬出頭，第一張專輯的MV也未見標示文化部為補助單位，他質疑：「錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時怎麼核銷的？」

賴苡任指出，沈伯洋官方網頁上，「台北順起來」還有另一位男歌手周自從，在110年以第一張個人台語專輯「自從彼時陣」，獲文化部本土語言流行音樂專輯製作發行補助170萬元。當時幫他申請的公司是「火氣音樂股份有限公司」。

賴苡任表示，周自從在113年又向文化部申請第二筆補助130萬元，用來製作第二張個人專輯「人造人間」，申請單位是「二三啪股份有限公司」，代表人周志琮就是周自從的本名。

賴苡任表示，周自從拿了國家文化部130萬的補助，做出來的歌曲、MV品質應該不會太差吧？但「人造人間」在網路上找得到三支MV。「賭未來」觀看次數4367，「酒虫」觀看次數4542，與歌手吳蓓雅合唱的另一首歌只有2589。三個MV加起來不到兩萬，卻向文化部申請到上限的130萬元。

此外，賴苡任說，周自從第一張專輯「自從彼時陣」，賴苡任表示，官方MV的說明欄位和片尾名單為標記補助單位文化部，完全沒有揭露這是文化部的補助。他質疑，錢要不要吐出來？要不要繳回？文化部當時是怎麼核銷的？

賴苡任說，只要夠優秀、能在市場中取得好成績，無論是文化人、音樂人、電影人、新創公司，要補助都沒有問題。但如果拿補助的原因是根本沒有能力在自由市場生存下去，「為什麼要補助你？」民進黨執政後冒出一句「合法的飯為什麼不要？」的饒舌歌手，拿了納稅人的錢、申請文化部補助，態度還可以這麼囂張，聞所未聞。

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