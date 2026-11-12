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賴瑞隆被封「賴五歲」 志工團應援誓師驚喜慶生

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
賴瑞隆志工團誓師大會，現場端出生日蛋糕為賴瑞隆慶生，更封賴瑞隆為「賴五歲」。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆志工團誓師大會，現場端出生日蛋糕為賴瑞隆慶生，更封賴瑞隆為「賴五歲」。記者巫鴻瑋／攝影

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天下午在左營區競選總部舉辦志工團誓師大會，由於賴瑞隆11月15日生日將至，志工團幹部更在現場驚喜端出印有其競選主視覺與「高票當選」字樣的大型慶生蛋糕，並插上象徵競選號次的「5」號蠟燭，封賴瑞隆為「賴五歲」全場齊唱生日快樂歌。

賴瑞隆在活動前接受媒體聯訪時表示，選戰過程中需要眾多志工的無私奉獻，感謝總團長及3位分會長大力協助，支撐起競選總部與各後援會的運作，包括近期廣受市民喜愛的「隆隆飄帶」與競選貼紙整理、發送及接待工作，都仰賴志工團的全力支援。

他強調，一座城市的進步需要市民共同努力，期盼在最後衝刺階段與志工攜手力拚市長勝選、議會過半，帶領高雄走向繁榮進步的新黃金十年。

瑞隆也同步介紹團隊首創的線上互動平台「大港政策島」3D政見地圖。他指出，這項網路互動設計將過去提出的各項願景融入港灣與城市地圖中，涵蓋亞洲新灣區3.0、北高雄與東高雄發展，以及勞工、農漁業與社會福利等政策。

民眾只需透過手機進入平台回答7道問題，就能快速配對出最符合自身需求的政策方向，若將所有關卡點選完成，還能解鎖「百變隆隆」隱藏彩蛋並獲得專屬合照，希望藉此以輕鬆活潑的方式讓更多市民深入了解政見內涵。

賴瑞隆志工團誓師大會，現場端出生日蛋糕為賴瑞隆慶生，更封賴瑞隆為「賴五歲」。記者巫鴻瑋／攝影
賴瑞隆志工團誓師大會，現場端出生日蛋糕為賴瑞隆慶生，更封賴瑞隆為「賴五歲」。記者巫鴻瑋／攝影

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