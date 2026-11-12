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李四川推競選雙影片 以長繭手、肩膀扛起新北責任

中央社／ 新北12日電

國民黨新北市長候選人李四川競選總部今天公開2部競選影片，聚焦勞動者打拚的雙手，與育兒、就業與通勤的日常，傳達李四川以具體市政藍圖為市民肩挑分擔生活重擔的決心。

李四川競選總部今天舉行記者會公布競選廣告，共有「手繭篇」與「肩膀篇」，以李四川長繭的手掌闡述與小民百姓、泥水師傅、菜販、水電工、運將，百工百業共同打拚的理念。

李四川說，希望長繭的手磨出真功夫；將與民眾作夥拚，展現「新北的驕傲」。

另外一部影片，透過與新北市民生活有關的細節，闡述李四川施政的能力，轉化為以肩膀扛起市民生活的責任與力量。

李四川在影片中闡述，以照顧勞工等市民，彼此理解尊重，一起打拚。他要為市民的發展，扛起開闊的天空、扛起通勤族回家的順暢，扛起新北安穩的一天，這也是他施政的責任。

除影片中小人物現身，記者會邀競選辦公室主任江怡臻、新婚的競辦發言人陳欣怡及競辦年輕族群代表陳怡安，3名不同人生階段的女性，從各自的生活經驗分享職場處境、家庭責任與生活需求。

北漂族陳怡安說，父母是公務員家庭，沒有背景，北上打拚希望需求被接住，被理解與支持。她並期待性別的權益與需求，都能在李四川的政見中被看見與重視。

江怡臻表示，希望影片將「李四川能為市民做什麼」的選民疑問，化為助選動力。李四川以「理工男」的態度扛住市民；推出延長好孕專車使用期限、改善育嬰留職停薪制度、推出國民運動中心免費臨時托育等政策，減輕夫婦負擔，提升生育的意願。

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