選舉投票日倒計時 苗栗選委會18日起將辦政見發表會

年底五合一投票日已進入倒數，苗栗縣選舉委員會將從18日陸續舉辦地方公職人員選舉公辦政見發表會，其中縣長選舉將於11月19日、24日舉辦兩場次電視政見發表會並直播，選委會歡迎鄉親朋友共同關心，作為選賢與能的參考依據。

苗栗選委會表示，為提供候選人公開發表政見之平台及充分闡述政見之機會，苗栗縣選舉委員會將陸續舉辦115年地方公職人員選舉公辦政見發表會，盼藉此協助選民深入了解候選人的政策主張及未來施政方向。其中第20屆縣長選舉公辦電視政見發表會委託吉元、信和兩家有線電視公司辦理兩場次現場直播，時間為11月19日及11月24日上午10點於兩家有線電視第3頻道播出，並同步透過苗栗選委員會YouTube官方頻道www.youtube.com/@MiaoliEC進行網路直播，方便民眾線上收看，直播時段無法收看的鄉親朋友可於11月19、20、21、24、25及26日晚間7點於同一頻道錄影重播。

第21屆縣議員選舉共計有第一、第三、第四、第五、第七選區等五個選舉區辦理公辦電視政見發表會，均採錄影轉播方式播出，依選區順序，安排於縣長選舉公辦電視政見發表會錄影重播結束後，於同一頻道接續播放，無法透過有線電視收看的鄉親可於18日中午起在苗栗縣選委會YouTube官方頻道瀏覽。

第20屆鄉鎮市長選舉，有苗栗、頭份、竹南、苑裡、南庄、銅鑼及三義7個鄉鎮市辦理公辦政見發表會，選委會委請鄉鎮市公所協辦，各場次辦理時間及地點如下：

1、苗栗市：115年11月18 日上午9時於苗栗市公所三樓藝文中心辦理。

2、南庄鄉：115年11月18日上午9時於南庄市場二樓辦理。

3、銅鑼鄉：115年11月18日上午10時於銅鑼灣會館辦理。

4、竹南鎮：115年11月19日上午9時於竹南鎮公所3樓辦理。

5、三義鄉：115年11月19日上午10時於五穀宮辦理。

6、頭份市：115年11月20日上午10時於頭份市公所中山堂辦理。

7、苑裡鎮：115年11月23日上午9時30分於苑裡鎮立圖書館3樓辦理。

苗栗縣選委會表示，歡迎全體鄉親朋友關心地方事務，深入了解候選人政見，落實民主選舉精神，讓每張選票都能充分展現民意。