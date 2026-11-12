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新竹縣長最新民調！徐欣瑩44.4%領先鄭朝方：「縣民期待陽光政治」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方與國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競爭。聯合報系資料照
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方與國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩競爭。聯合報系資料照

台灣公共政策研究學會今天公布最新新竹縣長選舉民調，國民黨候選人徐欣瑩支持度44.4%，領先民進黨候選人鄭朝方的37.5%，雙方相差6.9個百分點，無黨籍候選人朱定瑀獲3.2%，另有14.9%受訪者尚未決定支持對象，徐欣瑩回應，最後16天仍將持續勤走基層、爭取支持。

這份由李承志律師事務所出資、關鍵調查有限公司執行的民調，今天舉行發布記者會，由台灣公共政策研究學會理事長紀俊臣主持，台灣藝術大學教授賴祥蔚、台北大學教授劉嘉薇及中華民國公教軍警消聯合總會副總會長高誓男等人出席。

民調詢問受訪者，若明天就是投票日，會支持誰擔任新竹縣長？結果徐欣瑩獲44.4%、鄭朝方37.5%、朱定瑀3.2%，另有14.9%無法選出任一候選人。至於當選看好度，徐欣瑩獲47%、鄭朝方40.5%、朱定瑀0.4%，另有12%無法選擇。徐欣瑩與鄭朝方的看好度，分別較自身支持度高出2.6及3個百分點。

民調交叉分析顯示，竹東選區徐欣瑩支持度43.6%、鄭朝方32.6%；竹北東區徐欣瑩45.1%、鄭朝方38.5%；竹北西區徐欣瑩32.5%、鄭朝方54.5%。

對此徐欣瑩表示尊重各方的多元民調，但民調只是一個參考的數字，她更相信新竹縣民不希望金權政治的家族復辟，且新竹縣民一定是對清廉、有能力的政治人物和陽光政治更有期待。

徐欣瑩也說，不管民調結果如何，剩下最後16天，都會繼續勤走基層、握到每一雙手，爭取對於廉能、「陽光新竹」有所期待的朋友的支持。她也會勤走基層、持續讓大家知道徐欣瑩提出的各種福利、建設，以及對於新竹縣邁向幸福的理念願景。

這份民調由李承志律師出資委託關鍵調查有限公司負責問卷設計、分析及電話訪問，於11月5日至8日進行，成功訪問1071位設籍新竹縣、年滿20歲的民眾，其中住宅電話1071人、行動電話0人；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.99個百分點以內。

調查採分層比例隨機抽樣法，以中華電信市內電話號碼簿為抽樣底冊，抽出號碼後再將末2碼隨機化，並依據內政部最新人口資料，針對戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權，調查經費來源為李承志律師事務所。

民調詢問受訪者，若明天就是投票日，會支持誰擔任新竹縣長？圖／台灣公共政策研究學會提供
民調詢問受訪者，若明天就是投票日，會支持誰擔任新竹縣長？圖／台灣公共政策研究學會提供

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