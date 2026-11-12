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韓國瑜重返馬祖掀「韓流」 鄉親搶合影力挺王忠銘拚連任

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導
中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（左）專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，並與連江縣長王忠銘、立委陳雪生合影。圖／國民黨連江縣黨部提供
中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（左）專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，並與連江縣長王忠銘、立委陳雪生合影。圖／國民黨連江縣黨部提供

中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，也為國民黨籍候選人王忠銘加油造勢。韓國瑜昔日在莒光服役，與馬祖有一段特殊情緣，此次重返故地，受到鄉親熱烈歡迎，不少民眾聞訊到場合影，現場人氣沸騰，展現「韓流」魅力。

韓國瑜今天上午結束台中行程後，搭機由清泉崗機場前往馬祖，連江縣長王忠銘、立委陳雪生、議長張永江及地方黨籍人士均到場參與，韓國瑜除了與黨員交流，也藉此關心馬祖地方發展及離島建設需求。

談起與馬祖的淵源，韓國瑜回憶，年輕時曾在莒光服役，當年駐守離島的點滴至今仍記憶猶新。他以幽默方式引用詩句自嘲「少小離家老大回，鄉音無改『鬢毛都沒了』」，逗得現場笑聲不斷。他表示，從當年在莒光服役的軍官，到今天以立法院長身分再度踏上馬祖，雖然身分不同，但對這片土地的感情始終沒有改變。

韓國瑜也不吝肯定王忠銘的地方治理表現，認為連江縣在縣府、立委及議會共同努力下，地方建設已有成果。王忠銘從基層歷練，一直以來為馬祖行銷、地方建設及社會福利投入心力，相信在他的帶領下，馬祖未來會越來越好。他並承諾，只要地方有需要，未來都會盡力協助，並祝福王忠銘順利連任，國民黨籍參選人都能勝選。

王忠銘則感謝韓國瑜在繁忙國政行程中，特別安排時間赴馬祖參加黨慶；他指出，馬祖身處離島，交通、醫療、教育、觀光及公共建設都有不同於台灣本島的特殊條件，必須仰賴中央與地方持續合作，才能改善生活環境、提升公共服務品質。

王忠銘表示，離島建設需要長期規劃與穩定資源挹注，未來也將持續透過立法院及中央各部會的溝通管道，反映地方需求，爭取符合馬祖實際發展條件的建設經費與政策支持。他也期待與韓國瑜院長保持密切交流，讓中央更了解離島在交通運輸、基礎設施及地方產業發展上的需求，促進各項建設持續推動。

立法院長韓國瑜（右二）今天專程飛抵馬祖參與國民黨連江縣黨部舉辦創黨132周年黨慶活動，連江縣長王忠銘、立委陳雪生（右一）到機場迎接。圖／國民黨連江縣黨部提供
立法院長韓國瑜（右二）今天專程飛抵馬祖參與國民黨連江縣黨部舉辦創黨132周年黨慶活動，連江縣長王忠銘、立委陳雪生（右一）到機場迎接。圖／國民黨連江縣黨部提供

立法院長韓國瑜今天專程飛抵馬祖參與國民黨連江縣黨部舉辦創黨132周年黨慶活動，並分享在馬祖當兵的點滴。圖／國民黨連江縣黨部提供
立法院長韓國瑜今天專程飛抵馬祖參與國民黨連江縣黨部舉辦創黨132周年黨慶活動，並分享在馬祖當兵的點滴。圖／國民黨連江縣黨部提供

中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（左四）專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡。圖／國民黨連江縣黨部提供
中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（左四）專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡。圖／國民黨連江縣黨部提供

中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（右）專程飛抵馬祖參與，強力推薦連江縣長王忠銘（左）。圖／國民黨連江縣黨部提供
中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜（右）專程飛抵馬祖參與，強力推薦連江縣長王忠銘（左）。圖／國民黨連江縣黨部提供

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