綠色和平進駐吳宗憲、林國漳競總 盼重視宜蘭非法拖網氾濫

國際環境組織綠色和平今早帶著10月在宜蘭海域調查非法底拖網的證據，分別同時進駐國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲及民進黨候選人林國漳的競選總部，手持「非法拖網，毀我宜蘭」布條，以非暴力直接行動的方式等待候選人出現，希望他們允諾將治理非法漁業列為重要施政目標。

綠色和平海洋專案主任黃昕彤表示，只有一個月的調查，就發現至少12艘漁船在距岸三海浬內的禁漁區進行非法拖網。宜蘭身為漁業大縣，海洋資源多年來卻遭底拖網嚴重破壞。兩位縣長候選人應守護廣大的合法漁民權益，提出復育魚場，解決非法漁業的政見。

綠色和平早在三個月前，多次向兩黨候選人團隊聯繫，提供宜蘭受非法拖網所破壞的數據，包括寄送政策建議書、登記日親送訴求或致電傳訊息。至今距離選舉只剩下兩周，兩位候選人持續迴避非法拖網破壞的事實。

黃昕彤強調，吳宗憲及林國漳兩位候選人應優先將非法拖網重災區「龜山島一帶」劃設為海洋庇護區，讓宜蘭民眾和在地社區有巡守檢舉的權力，並將非法拖網的不法收入充公、挹注宜蘭在地發展。

綠色和平曾公布，依法禁止拖網的「沿岸三海浬內」，宜蘭縣一年累積的底拖網作業時數高達3萬1200小時，高居全台各縣市之冠。尤其宜蘭縣沿岸漁業產值已從2012年的近8億元，下降至2025年的4億5857萬元，十年來重挫近半，顯現非法拖網已嚴重影響守法漁民的生存權益。

對此，綠色和平已將調查到的疑似非法底拖漁船資料，正式呈交給相關主管機關，盼落實執法。