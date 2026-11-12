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蔣萬安14日安心大遊行 市府路雙向封閉21小時

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導
蔣萬安舉辦遊行，警方公布交管路線圖。記者廖炳棋／台北報導
蔣萬安舉辦遊行，警方公布交管路線圖。記者廖炳棋／台北報導

台北市長蔣萬安競選團隊將於十四日舉辦「安心台北，有你有我」大遊行，規畫南北兩路隊伍，分別由蔣萬安、台中市長盧秀燕，以及蔣萬安妻子石舫亘等人領軍，下午四時在台北市政府前會師。信義警分局今天公布交通管制措施，市府路松高路至松壽路段，14日凌晨零時起至晚間9時，雙向全線封閉21小時，仁愛路、逸仙路等周邊道路也將視遊行狀況彈性管制。

蔣萬安競選團隊先前公布，14日下午2時集結、2時半出發，北路由蔣萬安及競選總部主委盧秀燕領軍，從南京東路三段競選總部出發，行經南京東路、光復北路、光復南路及仁愛路；南路則由石舫亘等人帶隊，從大安森林公園出發，經新生南路、忠孝東路、光復南路及仁愛路，兩路最後在市府路會合，預計下午4時舉行大會師，為蔣萬安爭取連任造勢。

信義分局表示，配合集會遊行，14日凌晨零時至晚間九時，市府路松高路至松壽路段雙向全線封閉；當天下午3時至6時，仁愛路一號道路至光復南路段、逸仙路松高路至仁愛路段，以及一號道路，也將視遊行隊伍行進狀況實施彈性交通管制，實際管制時間可能提前或延後。

警方建議，東西向車流可改走信義路、忠孝東路，南北向則利用松智路、松仁路通行。活動期間市府路部分公車站位將暫停使用，管制區內計程車招呼站、大客車停車格及營業用共用臨停區也將停止使用，提醒民眾提前規畫路線，避免受封路影響。

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