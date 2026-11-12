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江啟臣雙後援會成立曝台中優勢 誓言打造台灣版米蘭

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚接連出席「江啟臣台中律師後援會暨律師團」及「台中市菁英協會之友後援會、台中市工商團體後援會」成立大會。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚接連出席「江啟臣台中律師後援會暨律師團」及「台中市菁英協會之友後援會、台中市工商團體後援會」成立大會。圖／江啟臣提供

國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚接連出席「江啟臣台中律師後援會暨律師團」及「台中市菁英協會之友後援會、台中市工商團體後援會」成立大會，江啟臣向全場力挺的各界夥伴致謝，強調有百工百業作為後盾並提供寶貴建言，無論對政見擬定或未來市政施政都是最大助力。

在律師後援會成立現場，江啟臣打趣表示，選舉過程難免面臨法律攻防，成立律師後援會兼具律師團功能，若需借重法律專業，就不怕找不到人。他也說，法律專業除了為民眾伸張正義、提供服務，更是台灣社會民主化與法治化不可或缺的基石，律師的專業建言對於未來的立法事務以及台中市政府法制局業務都至關重要，由衷感謝律師團在關鍵時刻挺身而出成為堅強靠山。

接續登場的台中市菁英協會之友後援會、台中市工商團體後援會上。談及經濟民生，江啟臣指出，大都市的治理格局不能僅侷限於戶籍上的287萬人，南來北往的車流與民生活動，台中實際上都在承擔300萬人口的日常負擔。台中必須以600萬人規格的中台灣都會區視野來規劃，透過製造業能量外溢串聯周邊縣市，大格局布局港口、機場、會展中心、國際觀光餐飲等。

江啟臣以倫敦、巴黎、東京、雪梨為例指出，這些世界級都市除了宜居幸福，更具備強大的產業與國際競爭力。台北雖有品牌卻缺乏製造業縱深，而台中兼具深厚製造業底蘊與舒適生活環境，只要強化國際品牌與完善基礎建設，端出吸引國際商務客的配套，台中就能如同義大利米蘭，即便不是首都，也能成為全球知名的經貿會展與時尚之都。

江啟臣提到，台中會展中心已累積龐大能量，明年60個檔期全滿不僅帶動食宿與觀光消費，更讓本土製造業省去遠赴海外參展的昂貴成本。外商在台中看展，半小時就能直接到工廠實地驗廠、當場成交，這就是台中的主場優勢。

國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚接連出席「江啟臣台中律師後援會暨律師團」及「台中市菁英協會之友後援會、台中市工商團體後援會」成立大會。圖／江啟臣提供
國民黨台中市長候選人江啟臣昨晚接連出席「江啟臣台中律師後援會暨律師團」及「台中市菁英協會之友後援會、台中市工商團體後援會」成立大會。圖／江啟臣提供

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