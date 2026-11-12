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苗栗縣長選舉公辦政見會19日首登場 電視、網路直播
苗栗縣選舉委員會今天表示，苗栗縣長選舉公辦電視政見發表會首場19日上午10時舉辦，第2場24日上午10時，委由縣內吉元與信和有線電視公司第3頻道播出並同步線上直播。
苗栗選委會說，政見會同步透過苗栗選委會官方影音頻道YouTube（www.youtube.com/@MiaoliEC）直播，且為便利直播時段無法收看民眾，19、20、21、24、25及26日晚間7時於同一頻道重播。
苗栗縣議員選舉部分，第1、3、4、5與7選舉區公辦電視政見發表會採錄影轉播方式播出，依選區順序，安排於縣長選舉公辦電視政見發表會錄影重播結束後，於同一頻道接續播放，18日中午起也可在苗栗選委會官方影音頻道YouTube瀏覽。
苗栗選委會表示，鄉鎮市長選舉部分，苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、南庄鄉、銅鑼鄉及三義鄉辦理公辦政見發表會，由苗栗選委會委請各公所協辦。
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