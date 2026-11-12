苗栗縣長選舉公辦政見會19日首登場 電視、網路直播

選戰倒數16天，新北市長候選人李四川競選辦公室今舉行「李四川，和大家一起」影片首播記者會，推出「肩膀篇」與「手繭篇」，呈現新北市民朋友為生活打拚的縮影，還邀請三位影片中的勞工朋友及競辦夥伴參與，也分享對新北未來市政的期待。影片中李四川感性表示，「你和我都一樣，用一雙手在打天下」，會秉持出身基層、與基層同行的精神，扛起對於404萬市民的責任，全力為新北打拚。

2026-11-12 13:30