全台矚目的九合一大選今(28)日登場，各地投票所湧現人潮，22縣市長陷入激戰，六都更是兵家必爭，究竟誰能拿下勝利？ 《聯合新聞網》即時開票專區，隨時為您掌握2026九合一大選最新戰況，可查詢全台22縣市各選區候選人的即時得票數、得票率、領先情況及當選名單，隨開票進度不斷更新。

重要觀察焦點

六都方面，台北市由尋求連任的蔣萬安對上民進黨沈伯洋；新北市由國民黨李四川迎戰民進黨蘇巧慧，侯友宜任滿後的新北市長寶座將由誰接棒，備受關注。桃園市現任市長張善政尋求連任，對上民進黨黃世杰；台中市則是江啟臣與何欣純對決；台南市由謝龍介、陳亭妃角逐；高雄市則由柯志恩、賴瑞隆正面交鋒，南二都能否出現政黨輪替，也是本次選舉的重要看點。

藍白合作成效同樣值得觀察，新北市、宜蘭縣及嘉義市完成民調整合，分別由李四川、吳宗憲、張啓楷代表在野陣營出戰，能否成功擴大支持度，將是開票重點。此外，嘉義縣由獲在野陣營支持的吳品叡對上民進黨蔡易餘，也可從最終得票結果觀察其成效。