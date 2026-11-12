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丈夫被爆包工程挨罰 何欣純競總：炒冷飯惡質抹黑必被市民唾棄

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
民進黨台中市長候選人何欣純接連遭藍營踢爆丈夫謝俊雄的黑料，競總今天反擊，強調監察院認證何沒有不法情事，呼籲藍營不要再冷飯熱炒惡質抹黑，否則只會遭市民唾棄。圖／何欣純競總提供
民進黨台中市長候選人何欣純接連遭藍營踢爆丈夫謝俊雄的黑料，競總今天反擊，強調監察院認證何沒有不法情事，呼籲藍營不要再冷飯熱炒惡質抹黑，否則只會遭市民唾棄。圖／何欣純競總提供

藍營近日接連攻擊民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄的案底，今開記者會批謝曾因包工程被裁罰。何競總反擊，稱謝接案時的台中縣長是國民黨籍，且監察院早已查明何沒有任何不法圖利，這些黑料10年前就被攻擊過，國民黨為了搶救選情冷飯熱炒，必被市民唾棄。

國民黨立院黨團今天踢爆，謝俊雄在何欣純擔任台中縣議員期間，承接縣府轄下的學校共17件標案，違反公職人員利益衝突迴避法遭罰950萬元；藍營批評何只以「抹黑」兩字輕輕帶過，但這些都有法院判決佐證，呼籲她面對質疑，清楚交代當年爭議。

何欣純競總稍早開記者會反擊，發言人林俊裕指出，藍營所稱的謝俊雄承接標案期間是2009年到2010年，當時尚未縣市合併，時任台中縣長是國民黨籍的黃仲生，怎麼可能圖利民進黨縣議員的家人？

何欣純競總律師顧問團發言人王翼升表示，該案10多年前在何欣純競選立委期間遭到檢舉，當時法務部依照早期法規裁處，謝俊雄已經依法繳清罰鍰，監院2013年間完成調查，認定何並無不法情事，司法院大法官同年認定早期的利衝法有部分條文違憲，後續修改法規。

民進黨議員林德宇說，對手不查證事實只求抹黑，這樣的選舉手法難道是大家期待的高格調選戰？他透露，選戰期間團隊蒐集到不少競爭對手江啟臣與建商的黑料，很多甚至在網路上就能查到，但何欣純在會議中當場拒絕，要求團隊不打負面選戰，應透過正向討論為城市打拚。

何欣純競總強調，何欣純2016年競選立委時就面對過同樣的攻擊，禁得起任何考驗，未來若當選市長，也會嚴格遵守各項法規，公開透明避免特權，期待對手回歸市政。林俊裕、王翼升說，國民黨立院黨團的發言不受憲法言論免責權保障，團隊已經完成蒐證，不排除採取法律行動，交由司法判決端正選風。

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