李四川競選廣告出爐 感性訴求「 我們都一樣用雙手打天下」

選戰倒數16天，新北市長候選人李四川競選辦公室今舉行「李四川，和大家一起」影片首播記者會，推出「肩膀篇」與「手繭篇」，呈現新北市民朋友為生活打拚的縮影，還邀請三位影片中的勞工朋友及競辦夥伴參與，也分享對新北未來市政的期待。影片中李四川感性表示，「你和我都一樣，用一雙手在打天下」，會秉持出身基層、與基層同行的精神，扛起對於404萬市民的責任，全力為新北打拚。

李四川競辦指出，「肩膀篇」從孩子深夜發燒、青年面對未來、上班族趕時間等生活情境切入，呈現市民朋友每天肩上承擔的責任及對於生活的期盼，包括父母掛念孩子的健康，年輕人努力尋找發展方向，通勤族盼望早一點回家陪伴家人，這些日常心願，都是市政應該努力的方向，影片以「扛起」為核心理念，象徵李四川堅定與市民站在一起，以承擔的魄力跟解決問題的執行力，為市民朋友減輕壓力、讓生活變得更好。

李四川競辦指出，許多年輕父母親每天都在工作與家庭照顧之間奔波，需要更周全的支持，李四川提出「校校有公托」、「育嬰留停100%全薪」，更是要實質減輕育兒的負擔，讓父母在育兒與職涯之間有更多彈性選擇；推動「雙北30分鐘核心生活圈」，目標減少市民朋友往返奔波的成本，把時間留給自己跟家人，政策皆從基層市民的需要出發，讓每一份責任與壓力，由政府的力量一起分擔。

今日競選辦公室主任江怡臻、競選辦公室發言人陳欣怡及競辦年輕同仁陳怡安三位也從各自生活經驗談起，分享不同階段面對的職場處境、家庭責任與生活需求各有不同，並表達對李四川政見的感受與期待，讓性別的權益與需求，都能被看見與重視。

另一競選影片「手繭篇」聚焦一雙雙為生活打拚的手，李四川在片中以「你和我都一樣，用一雙手在打天下」開場，透過土水、水電、駕駛及市場等從業人員縮影，呈現勞動者日復一日的付出，手上的繭，是生活磨出的痕跡，也是長年累積的技術與本事，影片傳達對於勞動者的敬意，也是李四川始終與基層同行、同理甘苦人的心情。

李四川競辦表示，三位勞工朋友有職業駕駛、油漆工、也有做過木工，各行各業在不同工作崗位上付出，承擔著家庭責任，一幕幕的畫面為市民朋友為生活打拚的真實寫照，同時表達對於李四川未來擔任市長，在勞動環境、家庭照顧與建設推動等面向，為市民朋友扛起責任、讓生活變得更好的期待。

李四川競辦表示，勞工朋友努力工作，盼望能安心生活、照顧家人，累積的本事能有發揮機會，李四川先前已提出勞工政策，包括青壯勞工再就業補助每月5000元、鼓勵企業提供員工育兒津貼、提高勞工職災慰問金、擴大高溫作業防護補助等等，以實際政見作為勞工後盾，兩部影片傳達為市民承擔責任，共同訴說「李四川，和大家一起」的理念，李四川將以實際的市政經驗、踏實的做事能力、體貼市民的心意，成為大家的支持力量。