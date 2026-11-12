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「順報」納入星座運勢 蔣萬安酸：沈伯洋多才多藝也會算塔羅牌
民進黨台北市長候選人沈伯洋今發放第三期「順報」，其中納入星座運勢，台北市長蔣萬安的摩羯座運勢本月「下旬易有疲累感」。對此，蔣萬安上午受訪酸沈伯洋，「好像也會算塔羅牌，滿多才多藝」。
沈伯洋今發放第三期「順報」談星座，蔣萬安是摩羯座，運勢分析事業有聲勢，受長官器重，表現受肯定同時背負壓力，下旬易有疲累感，低調中尋求跨界、拓展影響力的機會，是重要轉折點。
對此，蔣萬安上午赴木柵市場掃街拜票受訪指出，他都尊重，但是不管是對於星座研究，或者是沈委員好像也會算塔羅牌，好像也滿多才多藝的。
另外，沈伯洋上月在市長電視辯論會中，當面向台北市長蔣萬安表達想要加LINE約下次辯論。蔣萬安昨天在參加「民眾之聲」節目受訪稱，「當下心臟撲通撲通」。沈伯洋上午受訪，當時蔣萬安回應說雙方有共同朋友，他想說可能要拉個群組之類，但也沒關係啦。
蔣萬安今受訪又被問到此事，他說，當沈伯洋很認真談起市政或相關政見的時候，「也會讓我撲通撲通」。
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