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影／飄帶成為熱門競選小物 中選會提醒攜入投票所涉違法
年底九合一選舉倒數16天，中選會主委游盈隆上午舉行向人民報告記者會表示，明日進入競選活動期間，盼候選人、選民注意規範，中選會提醒競選活動期間選舉人、候選人、媒體應注意事項以及如何加強防制AI深偽影音、賄選影響選舉。
今年飄帶成為熱門競選小物，法政處專門委員唐效鈞則提醒，依照選罷法規定，在投票所裡面不能穿戴政黨或候選人的服飾、號次，或任何能夠表彰候選人身分的物品，否則可處2年以下有期徒刑、拘役，或處20萬元以下的罰金。
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