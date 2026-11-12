快訊

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

人口探底／亞洲搶人戰升溫！日韓星泰誰才是下一個移民磁鐵？

4.6萬筆員工個資驚傳外洩！台積電證實 強調系統未見入侵證據

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆捷運二階路案老大公廟拆遷？謝國樑、童子瑋陣營各說各話

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍。圖／國民黨基隆市黨部提供

基隆市長選戰市長謝國樑與民進黨童子瑋日前辯論會針對基隆捷運二階路線爭議，持續發酵，國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍，要求童子瑋交代在辯論會提出拆遷疑慮有何根據？童子瑋辦公室質疑，只拿出一張圖，就說不會拆除老大公廟，完全沒有科學基礎，市民怎麼相信。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，基隆市政府已正式說明，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，兩處也都沒有列入拆遷範圍。童子瑋在公開辯論會上提出拆遷疑慮，究竟根據哪一份資料？是否看過實際路線圖？有沒有向市府查證？

林祐德指出，老大公廟、創價學會會館都是基隆重要的地方信仰中心，童子瑋在公開辯論會上講一句可能會拆，當地居民和信眾聽了，怎麼可能不擔心？作為公眾人物，發言應該有明確資料作為依據，不能在資訊尚未確認的情況下，讓地方民眾承受不必要的擔憂。

國民黨基隆市黨部說，捷運議題不應成為製造恐慌、煽動對立的工具，呼籲童子瑋，立即停止傳播未經查證的拆遷訊息，公開說明相關說法的資料來源，並向受到影響的地方居民及信眾釐清事實。同時，針對台鐵存續、雙鐵共構、工程經費及施工配套等關鍵問題，提出具體的政策規劃接受市民檢驗。

童子瑋進步基隆辦公室今天回應表示，今天謝國樑陣營只拿出一張圖，就說不會拆除老大公廟，完全沒有科學基礎。請謝陣營回答，這一張紙的內容是否已通過交通部背書？否則這種把「畫畫」當「規畫」的思維，如何確保工程可行性？市民怎麼放心老大公廟跟創價學會未來是否受到波及？

童子瑋昨針對基隆捷運議題提出五大方針，主張「捷運要蓋得出來、要爭取中央與雙北合作、要直達大武崙、要讓台鐵與捷運雙贏、不要把捷運變成政治標籤」。

童子瑋認為，謝國樑方案要涉及山區地質、地下水、環評及都市計畫等問題，都還需要進一步評估；隧道出入口再經過狹窄的安樂路，創價學會基隆會館、老大公廟及周邊民宅都可能受到拆遷影響。童子瑋認為，相較之下，利用既有台鐵路廊進入市區，是更值得優先研究的方向。

國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍。圖／國民黨基隆市黨部提供
國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍。圖／國民黨基隆市黨部提供

2026九合一選舉

童子瑋 謝國樑 基隆捷運 2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

昨與謝國樑激辯基隆捷運路線 童子瑋今提五項原則立場一次說清楚

再辯基隆捷運路線 謝國樑質疑童子瑋五項原則充滿自相矛盾

魏造文選基隆市長 謝國樑質疑改名為噁心國民黨？本尊出面回應了

基隆16個公民團體合辦公民政治共學 3市長侯選人簽署承諾書、履約書

相關新聞

拋縫合市民大道政策 沈伯洋鎖定三大基地做空中廊道

民進黨台北市長候選人沈伯洋今公布「城市縫合-點亮市民大道」政策，他拋出華山、市民八德、市民敦化三處為模擬基地，打造運動與親子使用、藝文、步行與夜間廊帶，「將市民大道還給市民，讓城市空間重新回到以人為本。」

李四川競選廣告出爐 感性訴求「 我們都一樣用雙手打天下」

選戰倒數16天，新北市長候選人李四川競選辦公室今舉行「李四川，和大家一起」影片首播記者會，推出「肩膀篇」與「手繭篇」，呈現新北市民朋友為生活打拚的縮影，還邀請三位影片中的勞工朋友及競辦夥伴參與，也分享對新北未來市政的期待。影片中李四川感性表示，「你和我都一樣，用一雙手在打天下」，會秉持出身基層、與基層同行的精神，扛起對於404萬市民的責任，全力為新北打拚。

丈夫被爆包工程挨罰 何欣純競總：炒冷飯惡質抹黑必被市民唾棄

藍營近日接連攻擊民進黨台中市長候選人何欣純丈夫謝俊雄的案底，今開記者會批謝曾因包工程被裁罰。何競總反擊，稱謝接案時的台中縣長是國民黨籍，且監察院早已查明何沒有任何不法圖利，這些黑料10年前就被攻擊過，國民黨為了搶救選情冷飯熱炒，必被市民唾棄。

基隆捷運二階路案老大公廟拆遷？謝國樑、童子瑋陣營各說各話

基隆市長選戰市長謝國樑與民進黨童子瑋日前辯論會針對基隆捷運二階路線爭議，持續發酵，國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍，要求童子瑋交代在辯論會提出拆遷疑慮有何根據？童子瑋辦公室質疑，只拿出一張圖，就說不會拆除老大公廟，完全沒有科學基礎，市民怎麼相信。

韓國瑜重返馬祖掀「韓流」 鄉親搶合影力挺王忠銘拚連任

中國國民黨連江縣黨部今日舉辦創黨132周年黨慶活動，立法院長韓國瑜專程飛抵馬祖南竿，與地方黨員及鄉親同歡，也為國民黨籍候選人王忠銘加油造勢。韓國瑜昔日在莒光服役，與馬祖有一段特殊情緣，此次重返故地，受到鄉親熱烈歡迎，不少民眾聞訊到場合影，現場人氣沸騰，展現「韓流」魅力。

選舉投票日倒計時 苗栗選委會18日起將辦政見發表會

年底五合一投票日已進入倒數，苗栗縣選舉委員會將從18日陸續舉辦地方公職人員選舉公辦政見發表會，其中縣長選舉將於11月19日、24日舉辦兩場次電視政見發表會並直播，選委會歡迎鄉親朋友共同關心，作為選賢與能的參考依據。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。