基隆捷運二階路案老大公廟拆遷？謝國樑、童子瑋陣營各說各話

基隆市長選戰市長謝國樑與民進黨童子瑋日前辯論會針對基隆捷運二階路線爭議，持續發酵，國民黨基隆市黨部今開記者會指出，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，都沒有列入拆遷範圍，要求童子瑋交代在辯論會提出拆遷疑慮有何根據？童子瑋辦公室質疑，只拿出一張圖，就說不會拆除老大公廟，完全沒有科學基礎，市民怎麼相信。

國民黨基隆市黨部發言人林祐德表示，基隆市政府已正式說明，目前規畫路線沒有經過老大公廟及基隆創價學會會館，兩處也都沒有列入拆遷範圍。童子瑋在公開辯論會上提出拆遷疑慮，究竟根據哪一份資料？是否看過實際路線圖？有沒有向市府查證？

林祐德指出，老大公廟、創價學會會館都是基隆重要的地方信仰中心，童子瑋在公開辯論會上講一句可能會拆，當地居民和信眾聽了，怎麼可能不擔心？作為公眾人物，發言應該有明確資料作為依據，不能在資訊尚未確認的情況下，讓地方民眾承受不必要的擔憂。

國民黨基隆市黨部說，捷運議題不應成為製造恐慌、煽動對立的工具，呼籲童子瑋，立即停止傳播未經查證的拆遷訊息，公開說明相關說法的資料來源，並向受到影響的地方居民及信眾釐清事實。同時，針對台鐵存續、雙鐵共構、工程經費及施工配套等關鍵問題，提出具體的政策規劃接受市民檢驗。

童子瑋進步基隆辦公室今天回應表示，今天謝國樑陣營只拿出一張圖，就說不會拆除老大公廟，完全沒有科學基礎。請謝陣營回答，這一張紙的內容是否已通過交通部背書？否則這種把「畫畫」當「規畫」的思維，如何確保工程可行性？市民怎麼放心老大公廟跟創價學會未來是否受到波及？

童子瑋昨針對基隆捷運議題提出五大方針，主張「捷運要蓋得出來、要爭取中央與雙北合作、要直達大武崙、要讓台鐵與捷運雙贏、不要把捷運變成政治標籤」。

童子瑋認為，謝國樑方案要涉及山區地質、地下水、環評及都市計畫等問題，都還需要進一步評估；隧道出入口再經過狹窄的安樂路，創價學會基隆會館、老大公廟及周邊民宅都可能受到拆遷影響。童子瑋認為，相較之下，利用既有台鐵路廊進入市區，是更值得優先研究的方向。