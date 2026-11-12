柯志恩跨海輔選陳振中拋高澎合作 提雙港郵輪經濟、醫療交通升級願景
國民黨高雄市長候選人柯志恩今天跨海抵達澎湖，合體國民黨澎湖縣長候選人陳振中深入馬公北辰市場掃街拜票，沿途獲得攤商熱情獻上土魠魚羹、黑糖糕與風茹茶等在地特產，展現超高人氣，雙方更共同拋出強化澎湖赴高雄就醫轉診服務、增加海空班次，以及推動「高澎雙港郵輪經濟」等3大合作願景，期盼串聯南高屏澎區域能量共創雙贏。
此次跨海輔選行程中，柯志恩偕同高雄市議會黨團總召黃香菽、市議員鍾易仲等人，替陳振中、馬公市長候選人洪棟霖、澎湖縣議長陳毓仁及全體澎湖縣市候選人團隊站台，掃街時不少民眾熱情要求合照，更有澎湖鄉親直言全家都住在高雄、支持柯志恩。
柯志恩致詞時強調「高雄與澎湖，隔著一片海，卻有著一家人的感情」，歷史上大量澎湖鄉親移居高雄鹽埕、旗津、前鎮等地落地生根，高雄市區更有超過50座澎湖廟宇，兩地密不可分。
針對離島民眾最關切的醫療與交通需求，陳振中提出2大高澎合作方向。他指出，澎湖鄉親赴高雄看診往返舟車勞頓，目前澎湖縣衛生局已公布高榮、長庚及高醫的轉診就醫專責窗口，他希望能進一步完善出發前聯繫與到院後服務，讓鄉親確認預約及應備資料。
交通方面則將爭取中央與運輸業者增加高雄與澎湖間的航班與船班，優先評估早去晚回的班次，並檢視港口至醫院的接駁，讓有條件當天往返的鄉親更易安排行程。
柯志恩也提出高澎合作的3大核心願景，第一是深化台南、高雄、屏東、澎湖4縣市合作，以高雄為南台灣國際門戶，結合各縣市產業與海洋觀光資源，打造具國際競爭力的經濟共同體。
第二要發展「高雄澎湖雙港郵輪經濟」，發揮高雄國際郵輪母港優勢，結合澎湖港1號碼頭可停靠15萬噸級大型郵輪實力，爭取開闢「高雄出發、澎湖停靠」的多港航程，串聯在地旅宿餐飲與伴手禮商機，讓世界商機走進澎湖。
第三為深化兩地醫療轉診、遠距醫療及交通接駁合作，提供澎湖鄉親堅實後盾，並強化赴高就學支持與交通資訊整合，降低離島居民跨海負擔。
柯志恩盛讚陳振中累積超過30年扎實的公務與基層服務經驗，是最能理解澎湖需求的最佳人選。期盼未來能攜手領航，讓高雄作為澎湖走向世界的門戶，澎湖成為高雄擁抱海洋的夥伴，帶領兩座城市互助共好。
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