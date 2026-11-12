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柯志恩跨海輔選陳振中拋高澎合作 提雙港郵輪經濟、醫療交通升級願景

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩與澎湖縣長候選人陳振中一同提出高澎合作。圖／柯志恩競總提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩與澎湖縣長候選人陳振中一同提出高澎合作。圖／柯志恩競總提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天跨海抵達澎湖，合體國民黨澎湖縣長候選人陳振中深入馬公北辰市場掃街拜票，沿途獲得攤商熱情獻上土魠魚羹、黑糖糕與風茹茶等在地特產，展現超高人氣，雙方更共同拋出強化澎湖赴高雄就醫轉診服務、增加海空班次，以及推動「高澎雙港郵輪經濟」等3大合作願景，期盼串聯南高屏澎區域能量共創雙贏。

此次跨海輔選行程中，柯志恩偕同高雄市議會黨團總召黃香菽、市議員鍾易仲等人，替陳振中、馬公市長候選人洪棟霖、澎湖縣議長陳毓仁及全體澎湖縣市候選人團隊站台，掃街時不少民眾熱情要求合照，更有澎湖鄉親直言全家都住在高雄、支持柯志恩。

柯志恩致詞時強調「高雄與澎湖，隔著一片海，卻有著一家人的感情」，歷史上大量澎湖鄉親移居高雄鹽埕、旗津、前鎮等地落地生根，高雄市區更有超過50座澎湖廟宇，兩地密不可分。

針對離島民眾最關切的醫療與交通需求，陳振中提出2大高澎合作方向。他指出，澎湖鄉親赴高雄看診往返舟車勞頓，目前澎湖縣衛生局已公布高榮、長庚及高醫的轉診就醫專責窗口，他希望能進一步完善出發前聯繫與到院後服務，讓鄉親確認預約及應備資料。

交通方面則將爭取中央與運輸業者增加高雄與澎湖間的航班與船班，優先評估早去晚回的班次，並檢視港口至醫院的接駁，讓有條件當天往返的鄉親更易安排行程。

柯志恩也提出高澎合作的3大核心願景，第一是深化台南、高雄、屏東、澎湖4縣市合作，以高雄為南台灣國際門戶，結合各縣市產業與海洋觀光資源，打造具國際競爭力的經濟共同體。

第二要發展「高雄澎湖雙港郵輪經濟」，發揮高雄國際郵輪母港優勢，結合澎湖港1號碼頭可停靠15萬噸級大型郵輪實力，爭取開闢「高雄出發、澎湖停靠」的多港航程，串聯在地旅宿餐飲與伴手禮商機，讓世界商機走進澎湖。

第三為深化兩地醫療轉診、遠距醫療及交通接駁合作，提供澎湖鄉親堅實後盾，並強化赴高就學支持與交通資訊整合，降低離島居民跨海負擔。

柯志恩盛讚陳振中累積超過30年扎實的公務與基層服務經驗，是最能理解澎湖需求的最佳人選。期盼未來能攜手領航，讓高雄作為澎湖走向世界的門戶，澎湖成為高雄擁抱海洋的夥伴，帶領兩座城市互助共好。

國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／柯志恩競總提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／柯志恩競總提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／陳振中競總提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／陳振中競總提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／陳振中競總提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／陳振中競總提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／陳振中競總提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩陪同澎湖縣長候選人陳振中赴馬公北辰市場掃街。圖／陳振中競總提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）與澎湖縣長候選人陳振中（左）一同提出高澎合作。圖／柯志恩競總提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩（右）與澎湖縣長候選人陳振中（左）一同提出高澎合作。圖／柯志恩競總提供

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