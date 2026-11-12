拋縫合市民大道政策 沈伯洋鎖定三大基地做空中廊道

民進黨台北市長候選人沈伯洋今公布「城市縫合-點亮市民大道」政策，他拋出華山、市民八德、市民敦化三處為模擬基地，打造運動與親子使用、藝文、步行與夜間廊帶，「將市民大道還給市民，讓城市空間重新回到以人為本。」

中華民國都市設計學會理事長梁豫漳指出，台北城北側在鐵路地下化後，以車行的方向思考，所以橋下空間多以停車、加油等服務，都市空橋下的利用率低，沒有思考行人步行的角度。泰國曼谷的 BTS 則利用橋下空間，打造空橋串連捷運站之間的立體空間使用。澳洲墨爾本則是類似心中山線型公園，利用橋下空間翻轉的都市日常。

沈伯洋提出華山、市民八德、市民敦化三處為模擬基地，依各基地條件組合運用，分別為「打開」，即移除封閉性的綠籬與圍欄，引入天光，讓橋下不再是明暗的分界線；「跨越」，規劃置入南北向平台或人行陸橋，重建穿越動線，縫合南北兩側街區；「轉化」，將突出的既有設施量體改造為可供停留設施。

他說明，華山北側及南側都有綠地公園，另一邊則是光華、三創及往下的台北地下街，會比較好整合。未來將整合兩側綠地與橋下空間，設置運動驛站、兒童遊戲場、綠地與寵物友善空間及動漫IP基地，並以人行陸橋串聯南北兩側。

第二處「市民八德」模擬基地，他說，將打造串聯忠泰美術館與建國啤酒廠的藝文廊道，建國高架與市民大道交會處將隨著建啤改造、八德市場與周邊用地遷移釋出開放空間，並置入假日公辦文創市集、展覽空間，優化全線唯一的懷生國小人行陸橋，並規劃安全的通學路徑。

沈伯洋說，第三處則是「市民敦化」模擬基地，形成串聯南北商圈的步行與夜間廊帶，復興南路至延吉街約1公里的市民大道四段，周邊已有連續的商業帶，將以公辦、可撤收的夜間市集、小型展演空間與音樂廣場，串聯忠孝復興與敦化商圈，其中交通上優先改善既有6處平面穿越，並針對復興南路至延吉街的路段，評估設置天空行人陸橋。

至於市民大道車流高，橋下又有停車空間、迴轉道等空間，沈伯洋說，目前提出的方案都是搭建空中廊道，不會影響到橋下空間的交通，因此地下停車場、迴轉道不會影響。

不過，沈伯洋強調，三處模擬基地是與都市設計與建築專家共同提出的模擬方案，未來若要實施，還需經過專案研究和使用者參與，才會進入執行階段。