蔣萬安、李四川拋「雙北公車399定期票」 白營小雞提醒3件事要到位

台北市長蔣萬安今天上午和國民黨新北市長候選人李四川共同宣布雙北交通新政策「雙北公車399定期票」，30天內不限次數搭乘，估30萬人受惠。民眾黨北市議員陳宥丞今表示，樂觀其成，但提醒政見落地需要「錢、人、事」要趕快到位。

陳宥丞上午出席民眾黨北市黨部記者會被問及此事，他站在理性監督的立場提醒，這樣的政見落地需要完成「錢、人、事」3件事。他指出，過去柯市府執行1280時，是經過長期的配套、財務試算，以及公車運價的補貼，全部條件滿足了，才以1280方式達成市民可以綠色通勤、公車業者不會虧錢、市府財政能夠負擔的甜蜜點。

陳宥丞說，一是蔣萬安跟李四川需要跟市民朋友解釋，財政來源跟背後的試算科學根據，才能長治久安。再者，尤其雙北公車是缺人缺到爆，脫班問題愈來愈嚴重，定價399會不會影響市民搭乘的權益？最後是事，昨天已跟蔣市長講過，現在無憑支付還沒有辦法在公車上搭乘，更沒有辦法滿足所謂的轉乘優惠，這些事情都是需要趕快解決。