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彰化首設山地原民議員選區！民眾黨高采翎提四大政見 推首張原民卡

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡、原住民家庭每胎加碼補助1萬元、凍卵補助3萬元，以及青年就業創業支持等。高采翎也將在11月14日成立競選總部。

高采翎出生於南投仁愛鄉清流部落，父親為賽德克族、母親為烏來泰雅族，因家庭工作因素，從國小時期便離開部落，在都市環境中成長。她曾任民眾黨原住民族事務委員會執行長，目前擔任立法委員王安祥國會助理，負責彰化縣服務工作，並與家人定居彰化。

高采翎表示，彰化沒有山地原住民鄉，許多族人因工作、求學及家庭因素來到彰化，並在此落地生根，但平地生活所需的服務與資源仍有整合空間。她說，族人在彰化工作、養育子女、照顧長輩，希望成為族人穩健、可靠的代言人，讓原民政策真正走進生活。

高采翎提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡，整合交通補助、醫療資源及文化場域抵用服務，並結合健康檢查、視力與聽力篩檢預約及津貼發放，讓族人透過一張卡就能取得相關資源，減少申辦及資訊落差。

她也提出原住民家庭生育照顧加碼，每胎額外補助1萬元，並規劃產後營養及坐月子補助、祖孫照育補助，符合條件者每月3000元。以及凍卵療程補助3萬元、每年一次公費AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）檢測，規劃免費心理諮商及擴大女性免費肺癌篩檢，保障女性生育自主與健康權益。

針對青年職涯發展與創業支持，高采翎也提出透過職涯諮詢、在地產業就業媒合及職業訓練，搭配創業輔導、資源連結與市場支持，協助原住民青年在彰化就業、創業，拓展更多發展機會。

彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎今天提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡。圖／民眾黨彰化縣黨部提供
彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎今天提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡。圖／民眾黨彰化縣黨部提供

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