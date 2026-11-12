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徐欣瑩、吳淑君湖口合體造勢 承諾改善交流道、導入AI智慧交通

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，與現場支持者齊聲高喊凍蒜，展現團結氣勢。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，與現場支持者齊聲高喊凍蒜，展現團結氣勢。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午出席湖口鄉長候選人吳淑君東湖口競選服務處成立茶會，現場數百名支持者到場力挺。徐欣瑩承諾，未來當選縣長，將把每一分預算與稅收用在刀口上，投入重大工程、托育照護及社會福利，並呼籲選民拒絕黑金政治。

徐欣瑩與吳淑君東湖口競選服務處今天上午舉行成立茶會，新竹市黨部主委王志豪及多名縣議員、代表、村長候選人到場，支持者高喊「徐欣瑩、吳淑君凍蒜」，展現選戰最後階段的團結氣勢。

徐欣瑩表示，新竹縣是全球半導體與AI產業重要樞紐，面對未來稅收與地方發展，縣府更應妥善運用資源。她承諾當選後，每一分預算與稅收都會紮實用在刀口上，投入重大工程建設、幼兒托育及社會福利，提升湖口與新竹縣整體生活品質。

交通建設方面，徐欣瑩提出加速推動湖口第二交流道及既有交流道改善工程，導入全動態AI號誌流控系統，改善交通壅塞問題，讓民眾減少通勤時間；另將推動YouBike前30分鐘免費，串聯大眾運輸，補足交通最後一哩路，並打造多功能國際級展演中心及共融式公園。

社會福利方面，徐欣瑩提出每胎10萬元生育獎勵金，目標達到全國最高，並擴大2歲專班托育名額、增加臨時托育服務，減輕育兒家庭負擔。婦女福利則規畫一站式免費健康檢查，提供更完善的健康照護。

長者福利部分，徐欣瑩主張65歲以上長者免繳健保費，敬老卡點數視財政狀況提高至1500元，並規畫提供65歲以上長輩AI智慧健康手環，透過科技協助關懷長者日常健康與活動狀況。

徐欣瑩也強調，新竹縣需要陽光、廉能的政治環境，自己曾任兩屆議員及立委，具備全縣13鄉鎮市的治理視野，呼籲選民11月28日以選票「拒絕黑金家族、守護乾淨新竹」，支持國民黨提名的五合一候選人。

跨縣市到場相挺的王志豪則稱讚徐欣瑩乾淨清白，兼具專業學識與邏輯思考能力。他表示，選舉結果攸關未來四年發展，肯定徐欣瑩與吳淑君對湖口的付出，呼籲支持者積極催票，每人爭取50至100票，力拚國民黨提名候選人全數當選。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，進場時受到支持者熱情歡迎。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，進場時受到支持者熱情歡迎。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，進場時受到支持者熱情歡迎。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，進場時受到支持者熱情歡迎。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹市黨部主委王志豪今天跨縣市到湖口站台，盛讚新竹縣長候選人徐欣瑩乾淨清白、兼具專業能力，呼籲鄉親全力支持。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹市黨部主委王志豪今天跨縣市到湖口站台，盛讚新竹縣長候選人徐欣瑩乾淨清白、兼具專業能力，呼籲鄉親全力支持。圖／徐欣瑩團隊提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，進場時受到支持者熱情歡迎。圖／徐欣瑩團隊提供
國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩與湖口鄉長候選人吳淑君今天出席東湖口競選服務處成立茶會，進場時受到支持者熱情歡迎。圖／徐欣瑩團隊提供

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