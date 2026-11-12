光電風電成台東選戰攻防！陳瑩陣營、吳秀華陣營互槓能源政策

台東縣長選戰能源議題升溫！民進黨候選人陳瑩競總今天開記者會，質疑對手吳秀華及其家族企業與光電產業、公有設施標案存在關聯，要求說明利益迴避問題。吳秀華競選總部隨後反擊，強調吳秀華反對的是缺乏地方共識的大型風電開發，批評陳瑩將中央能源政策責任轉嫁地方，雙方從光電延燒至風電。

陳瑩陣營指出，吳秀華服務處過去曾登記為光電公司上人光電的營業地址，負責人也曾由吳秀華妹妹吳秀英擔任，後續公司經營及營業項目有所變動。陳營並指稱，吳家相關企業與台東部分公有設施光電標案得標廠商存在關聯，質疑是否涉及利益迴避。此外，陳營也針對福容美麗海景長照機構開發面積接近環評門檻提出疑問，要求釐清是否應合併計算及相關開發程序。

對此，吳秀華競總表示，吳秀華反對的從來不是綠能，而是可能破壞自然景觀、生態環境，且未取得地方共識的大型風力發電。競總指出，吳秀華早在2025年4月擔任議長期間，就邀集沿海鄉鎮首長、民意代表及反風電自救會召開座談會，也曾陪同自救會向縣府遞交連署書，要求中央未取得地方共識前，不應貿然核准大型風電開發。

競總強調，吳秀華支持地熱探勘及利用既有建築物屋頂設置太陽光電，但大型風機進入東海岸及南迴沿線，可能衝擊景觀、生態與部落生活，地方政府應嚴格把關。競總並質疑，陳瑩身為執政黨立委，過去未見積極從中央政策面阻止不當風電開發，如今卻反過來質疑吳秀華，形同轉移中央政策責任。

吳秀華競總也表示，部分沿海居民及部落族人擔心，若陳瑩當選縣長，中央與地方同屬民進黨執政，東海岸及南迴是否面臨更大的風電開發壓力，值得關注。