快訊

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩赴澎湖助選 盼高澎連線變藍天

中央社／ 澎湖縣12日電

九合一選戰倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天赴澎湖，為同黨籍澎湖縣長參選人陳振中等人助選。柯志恩表示，期盼高澎連線變藍天，未來將以「南方平台」為基礎，帶動南台灣發展。

柯志恩今天率國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽、高雄市議員鍾易仲等人前往澎湖縣，除向旅居高雄的澎湖鄉親拉票，也為澎湖縣長參選人陳振中、馬公市長參選人洪棟霖及各公職參選人加油打氣。眾人前往北辰市場掃街拜票，期盼讓高雄與澎湖連線變藍天。

陳振中表示，希望未來高雄與澎湖連結合作，在醫療綠色通道、增加航班、垃圾外運處理等方面，將全力協助支持。

柯志恩表示，非常多澎湖鄉親在高雄發展，高雄、澎湖絕對是一家人。至於醫療綠色通道等措施，雙方本著互助精神，會持續做好。尤其澎湖擁有很棒的景點，未來高雄與澎湖要深化連結，並結合嘉義、台南、屏東等地成立「南方平台」，串聯觀光及各產業，相信能達成「高雄雄心、澎湖澎湃」，讓兩地發展愈來愈好。

2026九合一選舉

2026九合一選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

影／柯志恩聲勢外溢 明赴澎湖、雲林輔選黨籍縣市長

頻遭陳其邁駁政見…柯志恩酸「我在跟誰選？」

【重磅快評】高雄人犧牲換來的演唱會經濟紅利 不能共享？

【即時短評】藍營強棒跨區聯手聲勢拉滿 如何穿越同溫層催出關鍵票？

相關新聞

蔣萬安、李四川拋「雙北公車399定期票」 白營小雞提醒3件事要到位

台北市長蔣萬安今天上午和國民黨新北市長候選人李四川共同宣布雙北交通新政策「雙北公車399定期票」，30天內不限次數搭乘，估30萬人受惠。民眾黨北市議員陳宥丞今表示，樂觀其成，但提醒政見落地需要「錢、人、事」要趕快到位。

彰化首設山地原民議員選區！民眾黨高采翎提四大政見 推首張原民卡

彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡、原住民家庭每胎加碼補助1萬元、凍卵補助3萬元，以及青年就業創業支持等。高采翎也將在11月14日成立競選總部。

徐欣瑩、吳淑君湖口合體造勢 承諾改善交流道、導入AI智慧交通

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午出席湖口鄉長候選人吳淑君東湖口競選服務處成立茶會，現場數百名支持者到場力挺。徐欣瑩承諾，未來當選縣長，將把每一分預算與稅收用在刀口上，投入重大工程、托育照護及社會福利，並呼籲選民拒絕黑金政治。

光電風電成台東選戰攻防！陳瑩陣營、吳秀華陣營互槓能源政策

台東縣長選戰能源議題升溫！民進黨候選人陳瑩競總今天開記者會，質疑對手吳秀華及其家族企業與光電產業、公有設施標案存在關聯，要求說明利益迴避問題。吳秀華競選總部隨後反擊，強調吳秀華反對的是缺乏地方共識的大型風電開發，批評陳瑩將中央能源政策責任轉嫁地方，雙方從光電延燒至風電。

何欣純夫昔17件標案利益衝突遭罰950萬 藍：別用抹黑帶過

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，指民進黨立委、台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄，過去在何欣純擔任台中縣議員期間，承接縣府轄下學校17件標案，總金額達950萬餘元，因違反「公職人員利益衝突迴避法」另遭裁罰950萬。國民黨團強調，相關爭議都有法院判決為憑，何欣純陣營不能以「抹黑」兩字輕輕帶過，應正面回應相關質疑。

影／再提城市縫合 沈伯洋發表市民大道橋下空間再造計畫

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天與建築師、空間規畫等學者專家，一同在競選總部發表政策，未來當選後將重構市民大道橋下空間，改造為市集、藝文活動等各式空間，讓橋下空間不再閒置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。