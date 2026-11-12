柯志恩赴澎湖助選 盼高澎連線變藍天

九合一選戰倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩今天赴澎湖，為同黨籍澎湖縣長參選人陳振中等人助選。柯志恩表示，期盼高澎連線變藍天，未來將以「南方平台」為基礎，帶動南台灣發展。

柯志恩今天率國民黨高雄市議會黨團總召黃香菽、高雄市議員鍾易仲等人前往澎湖縣，除向旅居高雄的澎湖鄉親拉票，也為澎湖縣長參選人陳振中、馬公市長參選人洪棟霖及各公職參選人加油打氣。眾人前往北辰市場掃街拜票，期盼讓高雄與澎湖連線變藍天。

陳振中表示，希望未來高雄與澎湖連結合作，在醫療綠色通道、增加航班、垃圾外運處理等方面，將全力協助支持。

柯志恩表示，非常多澎湖鄉親在高雄發展，高雄、澎湖絕對是一家人。至於醫療綠色通道等措施，雙方本著互助精神，會持續做好。尤其澎湖擁有很棒的景點，未來高雄與澎湖要深化連結，並結合嘉義、台南、屏東等地成立「南方平台」，串聯觀光及各產業，相信能達成「高雄雄心、澎湖澎湃」，讓兩地發展愈來愈好。