何欣純夫昔17件標案利益衝突遭罰950萬 藍：別用抹黑帶過

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，指民進黨立委、台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄，過去在何欣純擔任台中縣議員期間，承接縣府轄下學校17件標案，總金額達950萬餘元，因違反「公職人員利益衝突迴避法」另遭裁罰950萬。國民黨團強調，相關爭議都有法院判決為憑，何欣純陣營不能以「抹黑」兩字輕輕帶過，應正面回應相關質疑。

國民黨團上午舉行「揭發『欣鈔流2.0』何欣純夫違法包工程！」記者會，由首席副書記長洪孟楷、立委王育敏、牛煦庭、陳菁徽出席。王育敏表示，何欣純2002年至2010年擔任台中縣議員期間，原本應監督縣政府預算，但從2009年8月至2010年10月，短短1年多的時間，她的丈夫、建築師謝俊雄卻承接台中縣政府轄下縣立學校17件標案，總金額達950萬2393元。

王育敏批評，何欣純在議會監督政府，丈夫卻承接政府標案，違反「公職人員利益衝突迴避法」。謝俊雄因此遭法務部依法裁罰950萬元，雖不服提起行政訴訟，但最高行政法院於2014年駁回。如今，何欣純要競選台中市長，是否應向台中市民交代，當年為何會發生如此離譜的事情？

牛煦庭指出，何欣純的黑歷史一件件被揭露，奉勸何陣營不要只想用「抹黑」兩個字輕輕帶過，因為這些都是鐵錚錚的事實，應好好面對。他質疑，難道台中真的要讓「欣鈔流」代表市民對未來的想像與期待嗎？如果政治人物連基本的份際與界線都畫不清楚，連分寸與法治原則都無法掌握，那就不是抹黑，而是能力不足，不要再以不知情等話術帶過。

陳菁徽也說，何欣純接下來將以「抹黑」為題舉行記者會，但國民黨團要問，錢進了何欣純丈夫的口袋，判決書也是法院寫的，今天所有委員提出的內容都來自法院判決，何來抹黑？她表示，謝俊雄的建築師事務所曾涉入彰化納骨塔弊案，相關判刑已確定，但這並非謝俊雄第一次捲入爭議。

最後，洪孟楷提出3點質疑，希望何欣純直球對決。首先，公職人員配偶承接政府標案的利益迴避界線究竟在哪裡？若同樣事件發生在藍白議員身上，民進黨又會如何口誅筆伐？其次，何欣純當年聲稱「事前完全不知情」，並以「對方索賄，因此行賄」說明案情，這種神邏輯令人難以接受，遇到不法索賄就應立即揭發，而非非法配合。第三，如何防範新潮流惡質文化在台中市蔓延，這也是候選人應向市民說明清楚的問題。