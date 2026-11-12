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影／再提城市縫合 沈伯洋發表市民大道橋下空間再造計畫
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天與建築師、空間規畫等學者專家，一同在競選總部發表政策，未來當選後將重構市民大道橋下空間，改造為市集、藝文活動等各式空間，讓橋下空間不再閒置。
沈伯洋今天與多位建築師、城市規畫、空間設計等專家學者，一同發表市民大道橋下空間再造計畫，未來將規畫華山段、八德段與市民敦化三個路段，改造為市集、藝文表演空間、手作工坊等各式各樣的空間，並建立聯通陸橋的步行場域，讓市民可以告別昏暗的橋下，漫步在全新空間內遊憩、生活。
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