盧秀燕下午率「資深民代後援會」力挺蔣萬安 老中青不同黨派成員曝光

台北市長蔣萬安今天起請假投入競選市長連任，第一天行程滿檔，上午與基隆市長謝國樑在木柵市場掃街，下午將合體台中市長盧秀燕，參加「蔣萬安資深民代後援會」成立。蔣萬安上午受訪，也呼籲大家11月14號，一起走上街頭，參與安心大遊行。

蔣萬安請假期間，將由副市長林奕華代理。今天選務行程，上午在木柵市場拜票，基隆市長謝國樑也來加油打氣，下午也3個行程，其中在競總舉辦「台北市資深民代後援會」，與台北市前議長陳健治同台，競總主委、國民黨台中市長盧秀燕也將出席。

後援會的名單，包括陳健治前議長、陳烱松前副議長。前包括林晉章、歐陽龍、魏憶龍、潘懐宗、陳義洲、陳儷輝、王浩、王正德、李慶元、黃平洋、陳惠敏、陳彥伯、厲耿桂芳、林水吉、李仁人、江碩平。前立委包括陳學聖、蔣乃辛、廖正井、吳育仁、孫大千、林郁方、林瑞圖、洪濬哲。

針對請假第一天行程滿檔，蔣萬安上午受訪指出，選前最後的兩周，就是把握所有的時間全力衝刺，也非常感謝國樑市長今天和他來木柵，跟所有鄉親面對面懇託。

他說，也希望接下來在各個場合，所有的市民朋友也都可以站出來給他支持跟鼓勵，也呼籲大家11月14號，可以一起走上街頭，參與安心大遊行。