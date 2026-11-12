王金平：藍白要以大局著想 更誠心尋求合作

九合一選戰進入倒數，前立法院長王金平今天說，藍白的人都要以大局著想，更誠心真意的尋求合作，相信這樣的選舉結果應值得大家期待；談及選情，他認為沒有悲觀的理由，不可能通吃，但也不能重要的部分被人拿去。

王金平出席「紀念國父誕辰暨兩岸和平倡議大會」，於會前受訪表示，2年前他創辦「中道和平聯盟」，非常認同前考試院長關中的倡議和平作為，大家共同努力促成國內和諧、營造兩岸和平。

針對國民黨近期對藍白合出現波瀾，王金平認為，藍白的人都要以大局著想，如何盡量不產生其他的嫌隙，大家更誠心真意的尋求合作，相信這樣的選舉結果，應該值得大家期待。

談及選情，王金平表示，空戰應該都差不多了，接續就是陸戰，動員順利、贏面比較大。對選舉結果是否樂觀，他說，沒有悲觀的理由，不可能通吃，也不能重要的部分被人拿去，這會是比較正常的結局。

是否能守住雙北，王金平認為，應該是有相當大的可能，未來16天就看大家如何動員，甚至能動員到中間選票更好，台北市長蔣萬安的選情也會漸入佳境。

至於高雄市長選舉部分，身兼國民黨高雄市長參選人柯志恩競總主委，王金平說，高雄內部民調並沒有輸，只是不發表而已，現在柯志恩被社會的接受度越來越高，民意是站在柯志恩這邊，辯論後也已形成關鍵性的分水嶺。