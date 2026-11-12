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「捷運到彰化」旗幟翻版？彰化街頭見「台積電到彰化」 邱建富認了

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，引發民眾討論。記者林敬家／攝影
彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，引發民眾討論。記者林敬家／攝影

彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，引發民眾討論。由於彰化縣長王惠美2018年競選時，團隊也曾在南彰化掛出「捷運到員林、溪湖、二林」等無署名宣傳旗幟，如今相似手法再現，引發網友聯想。無黨籍彰化縣長候選人邱建富今天坦承，「台積電到彰化」旗幟是由後援會製作，他強調，爭取台積電進駐彰化並非遙不可及。

王惠美2018年底競選縣長時，南彰化曾大量出現無署名的「捷運到員林、溪湖、二林」宣傳旗幟，當時被部分網友調侃，若真的興建捷運，恐怕會變成「載高麗菜」或「坐捷運去巡田水」，認為興建捷運不符合經濟效益。不過，王惠美今年9月在施政總報告中宣示「捷運到彰化不再只是夢想」，認為相關計畫正逐步落實。

近期彰化再度出現「台積電到彰化」等無署名旗幟，也被網友拿來與當年的捷運旗幟比較，甚至嘲諷是「王惠美2.0」或「升級版3.0」，讓這波宣傳手法成為選戰話題。

對此，邱建富今天坦承，旗幟是由後援會製作。他表示，嘉義、屏東可以爭取台積電，為什麼彰化不行？AI時代已經來臨，半導體產業不只有晶圓製造，還包括CoWoS先進封裝、設備、材料及零組件等完整供應鏈，彰化應積極加入中台灣科技產業廊帶，而不是坐等機會流失。

邱建富引用台灣自來水公司董事長李嘉榮今年10月在相關論壇的說法，台積電單一廠區每日用水量約2萬至3萬噸，未來10年西部海水淡化廠規劃供水量將達每日50萬噸，提出興建每日10萬噸海水淡化廠的構想。

他表示，彰化擁有重要離岸風電基地與綠電優勢，若能結合海水淡化及低碳製造，不僅可提升供水韌性，也有助符合國際企業ESG及淨零碳排趨勢。

邱建富說，二林中科若投資8成設廠後，總需求用水量會達14萬噸，園區目前每日供應2萬噸的水，若能以海水淡化供應10萬噸，加上科技廠水循環回收三分之一的水，就足以供應廠區所需。

他認為縣府必須提前準備，不能等到企業有意投資，才發現基礎條件不足。

彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，邱建富指出相關政見並非遙不可及。記者林敬家／攝影
彰化市主要交通幹道近期出現紅色「台積電到彰化」競選旗幟，邱建富指出相關政見並非遙不可及。記者林敬家／攝影

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