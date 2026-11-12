鐵馬騎乘拜票 陳亭妃：把體育選手當成自己寶貝照顧

選戰倒數計時日趨緊繃，民進黨台南市長候選人陳亭妃今循例安排鐵馬騎乘，前往安定、新市區拜票，對於當前國內體育部分，陳亭妃強調，最重要的事是，要把體育選手當成我們的寶貝照顧。

陳亭妃鐵馬騎乘今上午在安定蘇厝長興宮前聚集，陳亭妃出發前在副議長林志展、市議員李偉智、陳碧玉及里長群陪同入廟上香膜拜，已淡出政壇的前市議員梁順發、安定農會總幹事黃彥銘也到場致意。

談到安定區，陳亭妃說，安定與自己的選區安南區相鄰，往來相當密切，蘇厝宗教文化相當興盛，尤其今天很多社區關懷據點阿公阿嬤也來為她加油，未來也會聚焦在關懷據點，照顧社區長輩。

陳亭妃指出，尤其現在中央長照有1.0、2.0、3.0，未來要做的是，把中央所有的能量轉為台南需要的長照系統，尤其目前中央的長照無論1.0、2.0、3.0，都是用中央的統一樣板，不一定適合每個地方長照體系，未來會結合這中央長照1.0、2.0、3.0進行無限延伸。

陳指出，中央給長照非常多的預算，怎麼讓台南需要的每位長者，得到我們的關懷，尤其目前各里及區公所的非常用心照顧、經營社區關懷據點，未來就是具體落實，營造如，家的安心感，這是未來一定要做的。

據知，職棒兄弟象選手詹子賢為蘇厝長興宮奉祀的千歲爺收為乾兒子，陳亭妃被問到體育選手出路問題拉高分貝說，自己從議員到立委一路關心運動選手生計，曾提出的相關體育政策非常清楚，就是要把每位體育選手當成我們的寶貝，不僅是爸爸、媽媽、阿公、阿嬤在栽培，而是要市政府全力投入栽培，尤其棒球、桌球、跆拳道在國際比賽拿到非常棒的成績，但卻沒辦法代表台南，這就是我們要去檢討的地方。

陳亭妃指出，未來體育選手的培養、出路或者是訓練，我們都會陪著他，一步一步陪著體育選手，希望下一個奧運之光就是我們台南培養出來的。

民進黨台南市長候選人陳亭妃今循例安排鐵馬騎乘，前往安定、新市區拜票，上午從安定蘇厝長興宮出發。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今循例安排鐵馬騎乘，前往安定、新市區拜票，上午從安定蘇厝長興宮出發。記者謝進盛／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃今循例安排鐵馬騎乘，前往安定、新市區拜票，上午從安定蘇厝長興宮出發。記者謝進盛／攝影

記者謝進盛／攝影