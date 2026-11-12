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蘇巧慧土城市場掃街拜票 攤商菜頭、鳳梨送不停

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右三）上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，沿途受到熱情歡迎，攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨等蔬果，許多民眾主動握手、要求合照和簽名高喊凍蒜，氣氛相當熱鬧。

包括新北市議員彭一書、廖宜琨、議員候選人吳昇翰、高乃芸及延寮里長李月嬌陪同掃街拜票。蘇巧慧表示，非常感謝民眾給予支持與鼓勵，選戰倒數16天，她會持續用正面陽光的態度向市民報告願景。未來若擔任新北市長，將持續加速推動捷運土城樹林線、國道3號增設金城交流道及土城司法園區等重大建設，完善地方交通與公共設施，讓土城區的生活機能更加升級。

蘇巧慧也說，土城司法園區是地方未來發展的重要計畫，承諾加速推動，未來土城看守所遷移後，將利用原有土地建立「複合式國際運動藝文中心」，結合第二運動中心與藝文展演空間，讓地方不只能辦音樂會和展演，也能成為國際級的運動競技場。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到土城延吉街菜市場掃街，新北市議員彭一書、廖宜琨、議員候選人吳昇翰、高乃芸及延寮里長李月嬌陪同拜票。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到土城延吉街菜市場掃街，新北市議員彭一書、廖宜琨、議員候選人吳昇翰、高乃芸及延寮里長李月嬌陪同拜票。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨，還有人送水晶手鍊幫她戴上。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨，還有人送水晶手鍊幫她戴上。記者林昭彰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨，幕僚跟在後面收，裝了滿滿一大袋。記者林昭彰／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午到土城延吉街菜市場掃街拜票，熱情攤商紛紛送蒜苗、菜頭、鳳梨，幕僚跟在後面收，裝了滿滿一大袋。記者林昭彰／攝影

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