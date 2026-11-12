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立委請假領薪？沈伯洋考慮捐性平團體 問蔣要不要一起捐
民進黨台北市長候選人沈伯洋今天起請假投入選戰，上午他出席「城市縫合-點亮市民大道」記者會時，被問及請假期間的薪水是否捐出等。他說，想法不錯，請假的這兩個禮拜時間薪水，說不定捐給性別平等相關團體，「看蔣市長要不要一起捐。」
國民黨立委徐巧芯在 Threads 發文表示，外交國防委員會報告，今日議程「我國參與國際組織近況與工作重點」，優秀立委沈伯洋「已請假」，同時又補充網友詢問，立委請假是否薪水照領，她回是。
媒體問到，立委請假不影響薪水，那選前薪水會不會捐出來？或者不領薪？沈伯洋說，好問題，沒想過這件事情，因為自己也還是有準備書面質詢稿，但是捐出來的想法不錯，「這兩個禮拜的時間」說不定捐性別平等有關的團體，「看蔣市長要不要一起捐。」
針對徐巧芯的發言，沈伯洋說，假單在8時40分就送到議事處跟立法院、民進黨團請假，所以有行政作業時間，徐巧芯一時間沒有看到。
另外，媒體問到選前最後階段的衝刺。沈伯洋說，依舊是空戰、陸戰並進，這禮拜六也有洋流祭的音樂活動，同時也會推出政策島總複習。
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