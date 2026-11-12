鄭麗文：竹市挺高虹安連任 藍營議員拉警報籲集中選票

月底大選將至，國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新竹市黨慶，她致詞時指出，國民黨為了大局，市長選舉全力支持高虹安連任，但大家不能忘記黨提名的議員和里長，部分議員選情「已經拉警報了」，就算是現任也有危機，呼籲大家一定要集中選票，出門投票，因為，票沒有投出來都不知道結果。

鄭麗文今天參加黨慶替黨提名議員及里長加油打氣，她說，今年選舉「非常的詭異」，一方面選情比以前冷，另一方面是「一場不對稱的戰爭」。她批評台灣民主變調、扭曲，選舉充滿不公平手段及負面造謠、抹黑，並指控有來自國家機器的恐嚇、打壓及監控。她說，民主得來不易，台澎金馬戰後好不容易有了民主成就、經濟奇蹟，還有新竹的護國神山，這些成就要繼續維持。

鄭麗文指出，感謝國民黨候選人「大開大闔，有容乃大」，為了大局全力支持高虹安連任。她提醒新竹市選民，「不要以為西線無戰事」，也不要忘記除了市長選票，還有議員選票，大家一定要出來投票，集中選票支持藍營推薦的議員候選人，讓他們全壘打，監督新竹市政。

鄭麗文提到，她一大早先到國父紀念館紀念孫中山誕辰，希望孫中山的精神能在今年底的選舉中落實、發揚光大。她引述禮運大同篇「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦」，兩千多年前就知道要以民為本，「選賢與能也是我們台灣民主選舉最核心的價值」。

鄭麗文批評，「今天的憲法擺在那邊，民進黨已經不當一回事了」，認為這些價值要靠支持者堅守，11月28日選舉的意義更加重大、深遠，「我們真的要好人出頭，我們要挺善良」，讓真正能做事、會做事的人出頭。

談到周邊縣市選情，鄭麗文說，桃園市長張善政、新竹縣候選人徐欣瑩與苗栗縣長鍾東錦都要拜託大家支持，她說，國民黨打造了大新竹的護國神山，也要把大矽谷從新竹擴大到整個桃竹竹苗，在AI時代「突破重圍，站上高峰」。

「AI的紅利不能只有金字塔頂端的人可以享受。」鄭麗文說，90％的國人沒有辦法分享AI紅利，傳統產業經營艱難，服務業百業蕭條，農漁業也很辛苦。她說，如何讓民眾共享AI紅利，以及工作會不會被AI取代、下一代怎麼受教育、怎麼選擇職業，都是家長頭痛的問題。

另外，她也說，希望基層市民能活得安心、有尊嚴，年輕人能追尋夢想，下一代有可期待的未來，長者也能樂活、繼續為社會貢獻。她說，這些都需要好的地方政府，所有政治的存在都是為了人民，最後呼籲支持者團結一致，11月28日出來投票。