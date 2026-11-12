快訊

寶林茶室6死案一審判決今出爐 蔣萬安：法院應該要重判

辦公室戀情錯了嗎？黃仁勳踩到歐美企業的雷點

力挺台灣的黃仁勳若被逼退 台灣供應鏈會怎樣？分析師看法一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文：竹市挺高虹安連任 藍營議員拉警報籲集中選票

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新竹市黨慶，替黨提名議員及里長加油打氣。記者王駿杰／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新竹市黨慶，替黨提名議員及里長加油打氣。記者王駿杰／攝影

月底大選將至，國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新竹市黨慶，她致詞時指出，國民黨為了大局，市長選舉全力支持高虹安連任，但大家不能忘記黨提名的議員和里長，部分議員選情「已經拉警報了」，就算是現任也有危機，呼籲大家一定要集中選票，出門投票，因為，票沒有投出來都不知道結果。

鄭麗文今天參加黨慶替黨提名議員及里長加油打氣，她說，今年選舉「非常的詭異」，一方面選情比以前冷，另一方面是「一場不對稱的戰爭」。她批評台灣民主變調、扭曲，選舉充滿不公平手段及負面造謠、抹黑，並指控有來自國家機器的恐嚇、打壓及監控。她說，民主得來不易，台澎金馬戰後好不容易有了民主成就、經濟奇蹟，還有新竹的護國神山，這些成就要繼續維持。

鄭麗文指出，感謝國民黨候選人「大開大闔，有容乃大」，為了大局全力支持高虹安連任。她提醒新竹市選民，「不要以為西線無戰事」，也不要忘記除了市長選票，還有議員選票，大家一定要出來投票，集中選票支持藍營推薦的議員候選人，讓他們全壘打，監督新竹市政。

鄭麗文提到，她一大早先到國父紀念館紀念孫中山誕辰，希望孫中山的精神能在今年底的選舉中落實、發揚光大。她引述禮運大同篇「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦」，兩千多年前就知道要以民為本，「選賢與能也是我們台灣民主選舉最核心的價值」。

鄭麗文批評，「今天的憲法擺在那邊，民進黨已經不當一回事了」，認為這些價值要靠支持者堅守，11月28日選舉的意義更加重大、深遠，「我們真的要好人出頭，我們要挺善良」，讓真正能做事、會做事的人出頭。

談到周邊縣市選情，鄭麗文說，桃園市長張善政、新竹縣候選人徐欣瑩與苗栗縣長鍾東錦都要拜託大家支持，她說，國民黨打造了大新竹的護國神山，也要把大矽谷從新竹擴大到整個桃竹竹苗，在AI時代「突破重圍，站上高峰」。

「AI的紅利不能只有金字塔頂端的人可以享受。」鄭麗文說，90％的國人沒有辦法分享AI紅利，傳統產業經營艱難，服務業百業蕭條，農漁業也很辛苦。她說，如何讓民眾共享AI紅利，以及工作會不會被AI取代、下一代怎麼受教育、怎麼選擇職業，都是家長頭痛的問題。

另外，她也說，希望基層市民能活得安心、有尊嚴，年輕人能追尋夢想，下一代有可期待的未來，長者也能樂活、繼續為社會貢獻。她說，這些都需要好的地方政府，所有政治的存在都是為了人民，最後呼籲支持者團結一致，11月28日出來投票。

國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新竹市黨慶，替黨提名議員及里長加油打氣。記者王駿杰／攝影
國民黨主席鄭麗文今出席國民黨新竹市黨慶，替黨提名議員及里長加油打氣。記者王駿杰／攝影

2026九合一選舉

鄭麗文 高虹安 藍營 2026九合一選舉 新竹市選舉

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

鄭麗文：國民黨整體選情穩定 四都有驚無險應可過關

秦慧珠、趙少康被點名知所進退 鄭麗文：選舉倒數要有所分寸

鄭麗文提醒選舉倒數要有分寸 趙少康喊無愧：我拿捏得很好

竹北藍展現團結 破除「棄吳保邱」傳言

相關新聞

蔣萬安、李四川拋「雙北公車399定期票」 白營小雞提醒3件事要到位

台北市長蔣萬安今天上午和國民黨新北市長候選人李四川共同宣布雙北交通新政策「雙北公車399定期票」，30天內不限次數搭乘，估30萬人受惠。民眾黨北市議員陳宥丞今表示，樂觀其成，但提醒政見落地需要「錢、人、事」要趕快到位。

彰化首設山地原民議員選區！民眾黨高采翎提四大政見 推首張原民卡

彰化縣下屆縣議員選舉首度設置第十選區（山地原住民），民眾黨提名參選人高采翎提出四大政見，包括推動彰化首張原民卡、原住民家庭每胎加碼補助1萬元、凍卵補助3萬元，以及青年就業創業支持等。高采翎也將在11月14日成立競選總部。

徐欣瑩、吳淑君湖口合體造勢 承諾改善交流道、導入AI智慧交通

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天上午出席湖口鄉長候選人吳淑君東湖口競選服務處成立茶會，現場數百名支持者到場力挺。徐欣瑩承諾，未來當選縣長，將把每一分預算與稅收用在刀口上，投入重大工程、托育照護及社會福利，並呼籲選民拒絕黑金政治。

光電風電成台東選戰攻防！陳瑩陣營、吳秀華陣營互槓能源政策

台東縣長選戰能源議題升溫！民進黨候選人陳瑩競總今天開記者會，質疑對手吳秀華及其家族企業與光電產業、公有設施標案存在關聯，要求說明利益迴避問題。吳秀華競選總部隨後反擊，強調吳秀華反對的是缺乏地方共識的大型風電開發，批評陳瑩將中央能源政策責任轉嫁地方，雙方從光電延燒至風電。

何欣純夫昔17件標案利益衝突遭罰950萬 藍：別用抹黑帶過

國民黨立法院黨團今天舉行記者會，指民進黨立委、台中市長候選人何欣純的丈夫謝俊雄，過去在何欣純擔任台中縣議員期間，承接縣府轄下學校17件標案，總金額達950萬餘元，因違反「公職人員利益衝突迴避法」另遭裁罰950萬。國民黨團強調，相關爭議都有法院判決為憑，何欣純陣營不能以「抹黑」兩字輕輕帶過，應正面回應相關質疑。

影／再提城市縫合 沈伯洋發表市民大道橋下空間再造計畫

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天與建築師、空間規畫等學者專家，一同在競選總部發表政策，未來當選後將重構市民大道橋下空間，改造為市集、藝文活動等各式空間，讓橋下空間不再閒置。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。