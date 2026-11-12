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影／李四川遭指涉授權與基泰密室協商 競辦：不實言論一定提告

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
新北市長候選人李四川新競選廣告邀請三位素人一同拍攝。記者季相儒／攝影
新北市長候選人李四川新競選廣告邀請三位素人一同拍攝。記者季相儒／攝影

國民黨新北市長候選人李四川競辦主任江怡臻今天針對基泰指稱曾與北市府密室協商，並點名李四川授權一事表示，任何不實且違法的言論一定提告。她強調，競辦昨天深夜已發布新聞稿表明立場，不接受選舉期間以不實言論影射、抹黑及潑髒水。

江怡臻表示，對於基泰責任問題，無論台北市政府或李四川，立場都是一致的，強烈要求基泰負起責任，也支持受災戶依法獲得應有補償。

另外，針對公務部門人才招募不易，江怡臻表示，李四川擁有42年公務經驗，過去擔任台北市副市長期間，展現良好的中央與地方溝通協調能力，北士科成功落腳台北就是案例。她相信，李四川若當選新北市長，將延續過去經驗，扮演好中央與地方溝通協調的角色。

國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻（圖）今天針對基泰指稱曾與北市府密室協商，並點名李四川授權一事表示，任何不實且違法的言論一定提告。她強調，競辦昨天深夜已發布新聞稿表明立場，不接受選舉期間以不實言論影射、抹黑及潑髒水。記者季相儒／攝影
國民黨新北市長參選人李四川競辦主任江怡臻（圖）今天針對基泰指稱曾與北市府密室協商，並點名李四川授權一事表示，任何不實且違法的言論一定提告。她強調，競辦昨天深夜已發布新聞稿表明立場，不接受選舉期間以不實言論影射、抹黑及潑髒水。記者季相儒／攝影

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