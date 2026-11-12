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石舫亘隱身髮廊學剪髮 離職一句「我先生要選市長」嚇到同事

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）在北市某家髮廊為客人染髮。圖／頤心美學工作坊阿斌師提供
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）在北市某家髮廊為客人染髮。圖／頤心美學工作坊阿斌師提供

台北市長蔣萬安妻子石舫亘平時會幫家中3個孩子剪頭髮，不只考取丙級證照，也會參加義剪團，而她近期化身蔣的「最強分身」到市場、夜市掃街拜票。北市一名整復師分享，原來前陣子石舫亘還在髮廊兼職，因為先生要選舉而提離職，大家才知道原來她是石舫亘。

內湖的頤心美學工作坊阿斌師昨天在Threads發文，看到大家都在放與市長同框的照片，就有機會召喚市長海巡問候，他也想來分享昨天才從客人朋友這邊聽到關於市長夫人的溫馨小故事，看有沒有機會被市長巡到。

阿斌師說，台北某家髮廊之前有一位已有丙級的太太去應徵兼職工作，自稱學過一點技術、會染髮，想要再精進剪髮技術，幫小孩剪頭髮，所以才來應徵。

阿斌師指出，她平時工作認真，和同事相處也很愉快，直到前陣子突然提離職，老闆娘詢問理由，對方回答「因為我先生要開始選市長了，所以我要回去幫他。」老闆娘和同事都很驚訝詢問先生是誰，她表示「我先生是蔣萬安」，大家才驚覺她是石舫亘，而且跟她工作以來，完全感受不到她任何架子，就是一個很好相處的同事。

文中附有石舫亘在髮廊學習為客人染髮的過程，以及和同事們的合照。阿斌師呼叫蔣萬安，希望有機會能被他海巡到這篇文章、認領市長夫人的照片和小故事，也透露自己是三寶爸、整復師，希望選戰過後，如果市長與夫人有需要，歡迎來找自己消除疲勞與痠痛。

貼文一出，果真吸引到蔣萬安來留言「謝謝」，其他網友直呼「真是深藏不露」、「太低調」、「第一次看到官夫人去應徵美髮小助理」、「傳說是真的，市長不是唬爛。」

還有人說「阿姐，那時候真的超低調的，而且義剪團都能看到她的身影」，也有網友透露石舫亘「去我阿姨在雙連開的早餐店買早餐，每次都很低調很客氣，家人都知道市長和夫人平時真的親民有禮。」

台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）隱身一家髮廊工作，開心與同事們合影。原圖經AI後製／頤心美學工作坊阿斌師提供
台北市長蔣萬安妻子石舫亘（右）隱身一家髮廊工作，開心與同事們合影。原圖經AI後製／頤心美學工作坊阿斌師提供

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