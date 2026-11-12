李四川陣營控綠拿基泰大直案造謠 蘇巧慧：若是沈伯洋不會拖3年

民進黨新北市長候選人蘇巧慧上午被問到名嘴李正皓被指控造謠李四川在基泰大直案中「圖利建商」是民進黨的抹黑奧步，她說此案台北市政府應負全責，如果是沈伯洋的話，不會讓建商拖3年都沒有辦法處理。

蘇巧慧上午到土城延吉街市場掃街前接受媒體聯訪，她說基泰大直坍塌事件已經過了3年，受災戶至今還沒有辦法回到家園，甚至連租金補貼都出現問題，台北市政府應該要負起全責。「如果是沈伯洋的話，我想他不會讓建商這樣到3年都沒有辦法處理」。好的市政府應該要能夠站在受災戶立場，保障受災戶權益，積極協調、處理才是首長應該要有的態度。

至於她昨天上節目聲稱會給市長侯友宜帶領的團隊打不錯分數，被李四川競辦批評「選前跟參選不同調」。蘇巧慧說，評論市政本來就是就事論事，做得好的地方給予肯定，如果有還可以更精進的地方，她一定會提出建議，這本來就不相衝突。

市政就是一棒接一棒，在這10年當中，蘇巧慧是唯一1個陪著這座城市前進的人，也當然了解這座城市目前的進程，以及現在的需要和未來可以做的部分，她會在現在的基礎上繼續努力前進。

媒體還問說沈伯洋今天開始請假投入選戰，她會不會有相關安排？明天第一場公辦政見發表會，準備得如何？

蘇巧慧說，平常心對待明天的公辦政見發表會，畢竟這段時間以來，已不斷把握任何機會向所有市民好朋友報告她對這座城市的想像、願景、政見，「我很了解自己的政見，做好萬全的準備了」。至於立法院，「我想我會同時做好立委跟參選人的工作」。